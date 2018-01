La visita que el papa Francisco realizará al país en los próximos días genera expectativa entre los peruanos, sobre todo quienes asistirán a las actividades que el realizará el Santo Padre. Dado que los principales eventos tendrán lugar en espacios abiertos, como la Base Aérea de Las Palmas en Lima y la Explanada de Huanchaco en Trujillo, habrá gran exposición al sol por varias horas, situación que en esta temporada de verano puede afectar la vista por los rayos ultravioletas.

A raíz de este problema, los especialistas de Oftálmica, Clínica de la Visión, brindaron algunas recomendaciones a tomar en cuenta para proteger la vista ante la exposición a la radiación solar.

El papa Franciso en Chile. (Foto: AFP) El papa Francisco en Chile. (Foto: AFP)

• Utilizar sombreros de ala ancha, los cuales proporcionarán mayor protección a los ojos, además cuidar otras partes del cuerpo como la cara y el pecho.

• Llevar lentes oscuros que cuenten con protección UV. Si los lentes no cuentan con esa protección ocasionarán un considerable daño, ya que por ser oscuros harán que la pupila se dilate más, permitiendo el mayor ingreso de rayos ultravioletas.

• Se recomienda que la protección sea UV 400. Con esto los ojos estarán protegidos hasta en 100% de los rayos ultravioleta. “Usted puede saber si sus lentes cuentan o no con protección UV, a través de una revisión que puede hacerse en la mayoría de ópticas. Sepa que la protección UV no es cara y que por lo tanto esta no debe elevar en demasía el precio del producto”, mencionan los expertos.

• Cuando se aplique protector solar en el rostro no hay que olvidar colocarlo en los párpados, ya que muchas veces al estar doblados se suele dejarlos desprotegidos, lo cual a largo plazo puede ocasionar lesiones e incluso cáncer de párpado.

• Cabe tener en cuenta que los rayos UV también pueden dañar los ojos en días nublados y no solo cuando hay sol, por lo que se debe seguir en todo momento las recomendaciones antes brindadas, aun cuando la intensidad del sol sea baja.

Visita del Papa

Francisco estará en nuestro país del 18 al 21 de enero y cumplirá varias actividades en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Su arribo está programado para las 5:20 p.m. del jueves en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Por ello, la Policía Nacional del Perú y las autoridades municipales han dispuesto el cierre de calles y avenidas para el traslado del Santo Padre en el Callao y en Lima.

El Sumo Pontífice recorrerá la avenida Brasil a bordo del papamóvil hasta la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.

El viernes y el sábado cumplirá una serie de actividades en Puerto Maldonado y Trujillo, respectivamente. El domingo, su último día, Francisco hará una multitudinaria misa en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima.

LEE TAMBIÉN...