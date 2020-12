Conforme a los criterios de Saber más

Esta nota se volvió a publicar luego de que The Last of Us Part II gane el premio a Mejor videojuego del año (GOTY) en The Game Awards 2020.

A los dos días de empezar The Last of Us Part II, soñé que me dispararon. Iba caminando entre las sombras hasta que un grupo de personas me descubrió y procedió con el ataque. La sensación, en ese momento, fue de lejos pesada e impactante. Y así es como se siente en gran medida The Last of Us Part II, el nuevo exclusivo de PlayStation 4. Juego que navega como ninguno entre las aguas de la venganza, la brutalidad y la madurez.

The Last of Us Part II, responsabilidad del estudio Nautghy Dog, se estrenó a nivel mundial el 19 de junio y lo hizo con la carga de ser la secuela del clásico moderno The Last of Us. Sin embargo, y para su bien, iguala la experiencia del videojuego que se estrenó allá por el 2013 para la PlayStation 3.

Las comparaciones, odiosas de por sí, estarán más que presentes una vez que el videojuego llegue a las manos de los millones de gamers que esperan con ansias este título. Para ellos, les espera un viaje único y, a su modo, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día en el sector.

Aquí te dejamos su tráiler de lanzamiento:





La espera valió la pena

Es cierto: The Last of Us Part II debió estrenarse hace meses. Sin embargo, se retrasó en un inicio para afinar temas técnicos en cuanto al desarrollo. Luego, cuando por fin se creía que el juego llegaría, explotó la pandemia por el COVID-19. Eso significó más tiempo de espera.

Ahora, a días de estrenarse el juego (y ya habiendo acabado la historia), me animo a adelantar que sin lugar a dudas nos encontramos ante un título que no olvidaremos fácilmente y que colocaremos entre las grandes obras del sector.

Pero, ¿en qué me baso para asegurar esta clase de cosas?

En primer lugar, la historia -plato fuerte de la primera entrega- es de primer nivel. Digna para un estudio como Nautghy Dog, que videojuego tras videojuego nos demuestra que es uno de los equipos más confiables de la cartera de Sony.

Como se sabe, y solo para recordar, en TLOU II vivimos en un mundo postapocalíptico lleno de facciones rebeldes o criaturas infectadas por el hongo Cordyceps unilateralis. Estos últimos enemigos se asemejan a los clásicos zombies, pero con sus propias características y variedades.

En términos generales, The Last of Us Part II narra el viaje de Ellie, la joven protagonista de 19 años que vimos en el primer juego. Así, la historia se ubica cinco años después del celebrado final de The Last of Us. Ahora, nos encontraremos viviendo en una tranquila comunidad en Jackson, Wyoming, alejados de las ciudades infestadas de rebeldes e infectados.





Ellie es la protagonista de The Last of Us Part II. (Difusión)





Está demás decir que los diseños de estas criaturas están muy bien cuidados y mantienen esa impresión terrorífica que se presentó en el primer juego. Cabe destacar que habrá nuevos enemigos, tanto del bando humano, como de los infectados. Sin embargo, en ellos no cae el peso del argumento, sino que lo hace en los personajes principales del juego, como Ellie o Joel.





The Last of Us Part II. (Difusión)





Sin entrar en muchos detalles, para no arruinarle la experiencia a nadie, somos testigos de una historia, y/o viaje, en la que la venganza es la protagonista. La trama destaca por la fuerza de los actos de los personajes y por la madurez de los mismos. Me tomó 23 horas pasar la campaña, pero ello se podría incrementar si nos tomamos la paciencia de buscar todos los coleccionables o recorrer todos los parajes.

A su vez, habrá cartas repartidas por todas las zonas, las cuales se podrán leer y nos contarán más sobre el mundo de The Last of Us Part II. Punto a favor para el juego, ya que estas cartas sí que nos ayudarán a dar contexto (no dicen cosas relacionadas a la historia principal) y, en ocasiones, nos ayudarán a superar algún puzzle opcional, los cuales generalmente son básicos y sencillos.

Si lo vemos desde un plano más abstracto, podemos encontrar otros temas de suma importancia, como el respeto, la empatía, la superación, la obsesión y los límites.





Ellie es la protagonista de The Last of Us Part II. (Difusión)





Lejos quedan los juegos en los que los malos son malos porque sí, y los buenos, buenos. En The Last of Us Part II no hay villanos, tampoco héroes. Solo humanos llenos de defectos que luchan por sobrevivir y por lo que creen es correcto.

Un ritmo frenético

Sumado a ello, hay que resaltar el trabajo en cuanto al ritmo de la historia. Es decir, la forma en la que se contó el juego. Hay títulos que empiezan con la potencia de un Ferrari, pero por no saber sostenerse a un nivel terminan desinflándose como un globo.

The Last of Us Part II. (Difusión)





Afortunadamente, ello se no se ve en The Last of Us Part II; pues el videojuego cuenta con una narrativa que, si bien es impactante en todo momento, sabe dar los respiros adecuados, aunque no tantos como para desviar la atención o hacer que olvidemos nuestro objetivo principal. Estas pausas vienen a nosotros en forma de recuerdos o de momentos más relajados.





Seattle es una de las ciudades que visitaremos en The Last of Us Part II. (Difusión)





Por ejemplo, así como pasó con TLOU 1, Ellie podrá desarrollar más conversaciones con nuestros acompañantes de turno si presionamos triángulo.

Además, el gran mapa que recorremos está lleno de sorpresas que darán alegrías a todos los jugadores completistas, amantes de los coleccionables y cazadores de los easter eggs.

No por nada Neil Druckmann, el director del videojuego, aseguró que The Last of Us Part II es “lo más ambicioso que hemos hecho en 35 años de historia [del estudio]”.





Seattle es una de las ciudades que visitaremos en The Last of Us Part II. (Difusión)





Dispara y escóndete, camina y asesina

Si el gameplay o la sensación de control de The Last of Us de 2013 era fluida y satisfactoria, la secuela parte de esa base y pega un salto positivo. Claro, Ellie tiene 19 años, es veloz y puede hacer cosas que Joel no. Eso lo tuvo en cuenta Naughty Dog e hizo el juego más raudo.

De esta forma, mantenemos el esquema y los controles del primer juego. No faltarán combates a mano armada con las facciones que encontramos, las cuales buscarán eliminarnos. El modo para escuchar y detectar a los enemigos que están cerca se mantiene en todos los niveles de dificultad. Además, Ellie podrá ‘craftear’ ítems como molotovs o silenciadores en cualquier momento.





En The Last of Us Part II habrá toda clase de enemigos, tanto humanos como infectados. (Difusión)





A su vez, por todo el mapa hay mesas de trabajo, en las que mejoraremos nuestras armas gracias a los tornillos que encontramos. Y no será lo único por mejorar, porque tendremos a disposición una serie de habilidades que se irán mejorando conforme encontremos píldoras por todo el mapa.

Asimismo, siempre tendremos la opción de ir explorando los edificios abandonados en búsqueda de provisiones. Hasta los personajes secundarios te lo recomiendan. En el caso de que no quieras estar así, habrá la posibilidad de ir de manera directa al objetivo y sacar nuestras armas a relucir. Pero no es lo más recomendable. Mejor tómense su tiempo, evalúen la situación y saquen provecho del sigilo.





‘The Last of Us: Part II’ saldrá a la venta para PlayStation 4 el próximo 19 de junio.





Sin embargo, no siempre podremos ir por las sombras y habrá zonas en las que todo dependerá de nuestra capacidad con las armas. ¿Recuerdan los perros en los tráilers? Son de los nuevos enemigos y traen consigo una habilidad que nos dificultará las cosas, lo que rompe positivamente con la estrategia de la batalla y nos supone un reto extra.





The Last of Us Part II. (Difusión)





Animación, tras animación: un trabajo gráfico impecable

No olvidemos la gran cantidad de animaciones que se han implementado, las cuales dotan de inmersión y naturalidad. Cabe resaltar que las pantallas de cargas no son excesivas y tan solo las vemos al final de cada nivel. Las cinematografías no son víctimas de estas pausas que rompen con la sintonía del gameplay.





The Last of Us Part II. (Difusión)





Debido a la potencia que requiere el juego, los ventiladores de la consola suenan con fuerza, aunque sin llegar a ser exagerado, si tomamos en cuenta que la PlayStation 4 se lanzó en el 2014.

Justamente, y para mi sorpresa, pensé que el apartado gráfico podría tener limitaciones, pero no fue así, al menos en la PlayStation 4 modelo estándar con la que terminé el juego. Dos casos aislados de caídas de frames, no más.

Pero, ¿qué es un videojuego sin su banda sonora? Para nuestra suerte, Gustavo Santaolalla, el argentino responsable del soundtrack del primer título repite su plato como compositor y nos deja piezas fantásticas, llenas de emoción (tristeza, odio, soledad, etc.). Si te gustó la música del primer juego, esta te encantará.





La banda sonora de The Last of Us Part II fue dirigida por Gustavo Santaolalla. (Difusión)





Conclusión sobre The Last of Us Part II

El realismo de los escenarios, la historia adulta llena de humanidad, el diseño de los niveles y la fuerza de los personajes destacan y enaltecen una obra digna de ser considerada como uno de los mejores juegos de la generación, colocándose sin temor a la par del primer título y de otros exclusivos.

Nota final: 10/10

Seattle es una de las ciudades que visitaremos en The Last of Us Part II. (Difusión)





DATO:

- The Last of Us Part II es un videojuego de acción y aventura exclusivo de PS4. En formato físico se podrá encontrar en tiendas especializadas peruanas a partir de S/. 239,90. En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PlayStation Store Perú estará a un precio de US$ 59,99. La edición especial costará S/. 499,90, mientras que la de colección estará S/. 990,90.

VIDEO RELACIONADO

Cristiano Ronaldo será un personaje oficial de Garena Free Fire

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...