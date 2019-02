“La columna que debes leer antes de comprar un Dron”, por Sergio Sicheri

Comprar un dron no es un tema de todos los días. Para todas aquellas personas que quieren incursionar en las fotografías o videos aéreos, esta columna les será de mucha utilidad. Les contaré mi experiencia volando un DJI Spark y todos los datos que me llevaron a decidirme por dicho dron. Detalles que ustedes deberán evaluar al momento de iniciar la búsqueda de información antes de comprarse un vehículo aéreo no tripulado.

Lo primero es preguntarse sobre el uso que le van a dar. ¿Para qué quiero adquirir un drone? Hay personas que lo necesitan para monitorear áreas donde se desarrolla la actividad minera, otras para campos de regadío, para analizar temas ambientales mediante fotografías aéreas, para graficar escenas al momento de practicar algún deporte de aventura, para hacer filmaciones de eventos (sobre todo matrimonios) y otras, para uso y diversión personal. Esta última, viene sumando cada vez más adeptos y por lo general las personas que los adquieren suelen utilizarlos para obtener tomas inusuales en sus viajes.

La autonomía o tiempo de vuelo es otro punto importante para tomar en cuenta. Una vez decidido el uso que se le va a querer dar a un dron, es importante evaluar el tiempo mínimo de vuelo para el que va a ser utilizado. Si es para uso y diversión personal, como fue mi caso… la elección del DJI Spark es más que suficiente. La mayoría de drones de este tipo suele volar por un lapso de quince minutos. Tiempo suficiente para obtener buenas fotografías y videos de distintos lugares que visiten o donde elijan volar.

Antes del párrafo anterior me faltó mencionar: la elección de la marca. La primera que les recomendé fue DJI porque es una marca con garantía y recorrido en la fabricación de drones para todo tipo de uso en exteriores. Recalco “en exteriores”, porque hay distintas marcas (más económicas) que vienen entrando en distintos retails o tiendas por departamento locales. Considero que la mayoría de esos drones, incluso pueden ser utilizados como un juguete (para diversión personal) al interior del hogar.

Los que son más profesionales, que capturan imágenes y videos en alta definición, que pueden despegar o aterrizar en modo automático o manual, que detectan distintos obstáculos como paredes y que hasta pueden enfrentar cambios climáticos no tan drásticos –como una llovizna tonta–, aunque en los manuales indiquen que es mejor no volarlos en lluvia o con fuertes vientos. Para dicho uso sí recomiendo, al menos, partir de un DJI Spark. Este es uno de los modelos más básicos de DJI, pero que se defiende a capa y espada.

(El canal de YouTube DGDRONE realizó un excelente versus de vuelo con lluvia entre el Mavic Air y el Spark. Ambos modelos de DJI).

Otro punto importante para evaluar un dron es el rango máximo de control, así como la velocidad máxima de recorrido. La primera tiene que ver con la distancia máxima con la que podrás volar tu dron sin tener problemas con la señal del control remoto. Con el Spark podrás volar hasta dos kilómetros de distancia y la conexión, así como la transmisión de videos no sufrirá. Además, con este modelo de dron podrás volar a cincuenta kilómetros por hora. Es una velocidad interesante, que combate buenas corrientes de viento para poder grabar sin problemas. Eso sí, es importante resaltar que este modelo emite mucho sonido (con las hélices) al momento de volar. Incluso en un lugar como una playa, a las aves les molesta mucho el sonido e incluso se amedrentan ante la presencia del dron. Me ha pasado que incluso, han intentado atacarlo. Así que recomiendo volarlo, siempre, con mucho cuidado y tener en cuenta todo este tipo de consejos.

(El canal de YouTube JibaroTech hizo una interesante prueba de distancia de vuelo con el Spark en una ciudad con mucha interferencia que es perjudicial para los vuelos de drones)

La compra repuestos y accesorios también es una decisión que debe de ser tomada en cuenta de cara a la compra de un dron. Para el caso del DJI Spark puedes encontrar un montón de opciones cómodas en Amazon. La semana pasada escribí sobre ello. Aprovecho en agradecer a todos los lectores que, además, se toman el tiempo de escribir un comentario (ya sea bueno, malo o destructivo). La idea es leerlos, que sirvan para mejorar y en otros casos, para poder ayudar a todos aquellos que amablemente me hace llegar sus consultas a través de mis cuentas en redes sociales: Instagram, Twitter ó LinkedIn.

Antes de echarse a buscar información de algún modelo de dron en particular, denle play al tema Tune 101 de Groove Armada y pónganse a pensar dónde quisieran volar.

Nota del columnista: La marca DJI no ha invertido publicidad para el desarrollo de la presente columna en la que solo he tratado de emitir mi opinión respecto al modelo de uno de sus productos que tengo la suerte de utilizar.

*Sergio Sicheri se desempeña como Jefe del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio, es gerente general de Brand Wash & Solutions/ (asesoría en imagen de marca y soluciones digitales). Cuenta con una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el EOI de España y la escuela de postgrado de la UPC. Ha dictado cursos de marketing digital en la universidad Mayor de Chile, la universidad Científica del Sur y en ISIL.