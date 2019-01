El hacker 'bueno' muestra los peligros de conectarte a una red WiFi pública | VIDEO

Conectarse a la red WiFi pública de un centro comercial, parques, aeropuertos, restaurantes y hoteles parece haberse convertido en una práctica habitual para muchos usuarios ¿Sabía que más allá de beneficiarse con el internet gratuito se está exponiendo al robo de información personal?

Para conocer aquella vulnerabilidad, El Comercio conversó con Miguel Guerra, especialista en seguridad informática, para que nos explique- y demuestre- en qué casos los usuarios pueden resultar víctimas de los cibercriminales.

“Cuando las personas se conectan a una red WiFi libre hacen accesos que no son apropiados. Los usuarios ingresan las contraseñas de sus correos electrónicos y redes sociales. Incluso, algunos hacen compras online. Hacer eso es muy peligroso porque pone en riesgo sus datos personales”, alerta Miguel Guerra. “Los cibercriminales crean redes WiFi falsas para captar usuarios, robarles los datos de sus tarjetas de crédito y después extorsionarlos o perseguirlos”, agrega.

► Exceso de confianza



Para el especialista, los usuarios tienen un "exceso de confianza" en estas redes gratuitas porque no se imaginan que un tercero podría intervenirla y apropiarse de información ajena.



“Es muy peligroso (conectarse a una red WiFi pública) porque la persona que esté interceptando los datos puede tener acceso contraseñas, páginas, conversaciones. Es un error de la persona tener un exceso de confianza y ese es el factor principal del que se valen los cibercriminales”, advierte Guerra.



Por eso, es importante que las personas se cercioren que las páginas web que visiten tengan un candado verde de seguridad en la barra de direcciones.

► Recomendaciones



Para evitar el robo de información en estas redes, Eduardo Rodríguez Ávila, ingeniero del Instituto Nacional de Investigación y capacitación de Telecomunicaciones (Inictel - UNI), pide que los usuarios utilicen contraseñas complejas porque son más difíciles de decodificar y que actualicen constantemente el software de seguridad de sus dispositivos.



"Al ingresar a una red pública recomiendo jamás hacer transacciones ni consultar sus cuentas bancarias. En lo posible minimizar la exposición de tus datos personales y no tener configurado los usuarios de contraseñas por defecto", señala.



Miguel Guerra también precisa algunos tips:



• Nunca ingresar contraseñas.

• No ingresar a redes sociales o correos electrónicos.

• Evitar el envío de información sensible

• El usuario debe configurar el doble factor de seguridad en todas sus cuentas.

• No dejarse llevar por la confianza.

(Así se activa el factor de doble seguridad en un Iphone: Configuración>Dar click en el nombre>Contraseña y seguridad>Atenticación de dos factores)

Así se activa en un Android (Ajustes>Google>Cuenta de Google>Seguridad>Verificación en dos pasos)

► ¿Qué es un cibercriminal?



Miguel Guerra explica que un cibercriminal es aquella persona que utiliza métodos tecnológicos para obtener claves, información personal que luego lo utiliza con fines delictivos. Un Hacker, por el contrario, es un investigador que utiliza el conocimiento para ayudar a la sociedad con fines de investigación.



“Los que nos dedicamos a la ciberseguridad siempre estamos analizando puntos críticos para poder recomendar a la gente o empresas factores que puedan ser mitigantes contra los cibercriminales. Para eso usamos analítica, programas y técnicas especiales como contramedida a estos criminales”, sostiene.