WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde 2019

El veloz ritmo de actualización de WhatsApp hace que muchos celulares ya no pueden soportar las nuevas características que se ofrecen y, por lo tanto, queden obsoletos. Así, en 2019, la popular aplicación de mensajería ya no funcionará en algunos equipos.



La app dejará de funcionar en el Nokia S40 el 31 de diciembre de este año. Más tarde, a partir del 1 de febrero de 2020, también se verán afectados los celulares con el sistema operativo Android 2.3.7 o anteriores y los iPhone que cuenten con iOS 7. Sin embargo, según explica la compañía, esos smartphones podrían dejar de funcionar antes de las fechas indicadas.



“Debido a que ya no estamos desarrollando funciones para estos sistemas operativos, algunas funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento”, explica WhatsApp en su blog.

--- ¿Qué hacer? ---



Los usuarios que tengan este tipo de móviles o sistemas operativos deben actualizar sus teléfonos para descargar la última versión disponible del sistema que el equipo requiera y así evitar que WhatsApp deje de funcionar. Esto se puede hacer en la sección de "ajustes" del teléfono.



No obstante, si lo anterior resulta imposible, las únicas alternativas son: utilizar aplicaciones similares como Telegram o Messenger o comprar un nuevo dispositivo.



La compañía creo en 2016 un plan en el que informaba que Whatsapp dejaría de ser compatible, a medida que pasen los años, con ciertos dispositivos móviles que carecían de las capacidades necesarias para soportar algunas actualizaciones. “Cuando comenzamos WhatsApp en 2009, los teléfonos móviles eran totalmente diferentes a los de hoy en día”, comentó entonces la compañía.



Algunos de los dispositivos en los que la aplicación dejó de funcionar en 2017 son el Nokia Symbian S60, BlackBerry OS, BlackBerry 10 y Windows Phone 8.0. Actualmente Whatsapp es compatible con los dispositivos Android con sistema operativo 4.0 o posterior, con los iPhone con iOS 8 o posterior, con los Windows Phone con sistema operativo 8.1 o posterior y con JioPhone y JioPhone 2.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares en todo el mundo. Fundada en 2009, se encuentra a un paso de celebrar su décimo aniversario (enero de 2019). Entre las últimas novedades agregadas a su sistema se encuentran los gifs y stickers. Ahora, sus propietarios trabajan para incorporar otras funciones como el modo vacaciones o el modo oscuro.



