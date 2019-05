Facebook Parejas ya está disponible en el Perú

Facebook Parejas (conocido también como Facebook Dating) está disponible para los usuarios de la red social en el Perú, según se anunció durante el F8, al conferencia para desarrolladores que Facebook realiza desde hoy hasta el 1 de mayo en San Francisco, California.



Junto con el Perú, esta nueva función se habilitará también en otros 13 países, siendo este el segundo grupo de territorios en donde está disponible. Sin embargo, una de las principales novedades es que ahora contará con una nueva herramienta: Crush Secreto.

“Más de 200 millones de personas han definido su situación sentimental en Facebook como 'solteros'. Vemos esto como una oportunidad increíble de continuar ayudando a la gente a construir relaciones significativas en Facebook”, dijo Charmaine Hung, gerente de Producto de Facebook Parejas.

¿De qué se trata?

A diferencia de otras aplicaciones de citas, la función Facebook Dating o Facebook Parejas es una función separada de la aplicación tradicional de Facebook. Para usarla necesitas tener un perfil activo en la red social (de allí solo tomará tu nombre y tu edad) y ser mayor de 18 años. Algo muy importante: la actividad de citas no se comparte ni en el perfil , ni en la sección Noticias, ni con otras personas. Es decir, lo que sucede en Facebook Parejas se queda ahí.

La información compartida en Facebook Parejas solo podrá ser vista por los usuarios en los que se está interesado o que están interesados en uno. No se compartirán en el feed público, ni en noticias, ni en otros espacios.

Las preferencias, intereses y actividades del usuario de Facebook harán que esta nueva función le sugiera personas para conocer. La idea es que cuenten con cosas en común. Incluso, el usuario podrá activar la función Parejas para vincularla con sus grupos o eventos, de manera que pueda encontrar personas con las cuales relacionarse con gustos parecidos y que también estén en Parejas.

¿Cómo creas tu perfil en Facebook Parejas?

Primero, debes tener la versión actualizada de Facebook en tu móvil. Inmediatamente después te diriges al menú Más, y debes buscar el símbolo con forma de corazón. Allí podrás crear tu perfil agregando fotos y seleccionando tus preferencias.

¿Cómo se controla la privacidad?

Primero, para asegurar que el contacto es con personas que existen en la vida real es que la plataforma vincula el perfil de Facebook con el de la función Facebook Parejas. Esto no quiere decir que tu perfil público aparecerá en Parejas. Solo accederán a tu perfil en esta función quienes son sugeridos para ti y a quienes tú le apareces como sugerencia. Ojo con esto: tus amigos actuales de Facebook y las personas a las que has bloqueado ahí no te aparecerán en Parejas.

MUY IMPORTANTE: esta función no permite hacer captura de pantalla o screenshots.

¿Cómo inicias una conversación?

Si encuentras en Parejas el perfil de alguien con quien te interese iniciar una conversación deberás hacer clic en Interesado, y a continuación podrás enviarle un único mensaje. Si el destinatario responde, podrás seguir la conversación. Si te aparece alguien en quien no estás interesado, puedes hacer clic en Pasar. Esta persona no volverá a aparecer como sugerencia para ti.

Crush Secreto es una de las nuevas herramientas que incluye Facebook Parejas. Permite al usuario mostrar su interés romántico por alguno de sus contactos en Facebook.

¿Cuáles son las novedades?

Crush secreto: esta es para aquellos que tienen en sus listas de amigos por otras personas y no solo los amigos más cercanos. Para quienes quieren explora potenciales relaciones románticas dentro de su propio círculo de amigos. ¿Conoces a alguien, no muy cercano pero que te interesa y lo tienes como contacto en Facebook? Pues Crush secreto te ayudará a “mandarte”. Si eliges esta opción, puedes seleccionar hasta nueve de tus contactos de Facebook. Si estas mismas personas están en Facebook Parejas, recibirán una notificación que les avisará que hay alguien interesado en ellas. Así, si tu ‘crush’ te agregó a su lista de ‘crushes’ secretos, habrá match. Pero si eso no pasa, no te preocupes. Si no hay interés recíproco, nadie sabrá que colocaste el nombre de esa persona en la lista.

Facebook Parejas ya está disponible en 19 países en total y funciona en dispositivos Android. Colombia fue el primer país en el que este servicio empezó a funciona el año pasado. Su implementación en iOS se realizará paulatinamente.