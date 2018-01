YouTube anunció consecuencias por video de Logan Paul

YouTube rompe su silencio y anuncia consecuencias tras la polémica que causó el video publicado hace dos semanas por el ‘youtuber’ Logan Paul. En la publicación se observaba a él y a sus amigos burlarse cerca del cuerpo de un hombre que se ahorcó en el Monte Fuji, en Japón.

"El suicidio no es una broma, ni siquiera debería ser una fuerza impulsora de opiniones. Como dijo Anna Akana: Ese era el cuerpo de una persona que alguien amaba. No se camina en un bosque suicida con una cámara y reclamas conciencia de salud mental", escribió YouTube.

El ‘youtuber’ ya había publicado un comunicado y un video en el que expresaba lo arrepentido que se encontraba. "No lo hice por obtener vistas...lo hice pensando que podía hacer un cambio positivo en internet", aseguró.



En una serie de 'tuits', YouTube señaló que se une a la indignación de muchos usuarios por el video publicado, y aunque no menciona directamente al ‘youtuber’, anunció consecuencias.



"Nosotros esperamos más de quienes crean comunidad en YouTube y estamos seguros que lo hacen. El canal violó nuestras pautas comunitarias y estamos buscando consecuencias adicionales", señala la plataforma de videos..



Tras la respuesta de la compañía, hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento por parte del ‘youtuber’, que cuenta con más de 15 millones de suscriptores en su canal. Muchas personas calificaron de positiva la respuesta y comentaron que esperan que YouTube siga ejerciendo un mayor control en los contenidos publicados en el sitio.

(GDA / El Tiempo)

