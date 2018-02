YouTube: Reproduce solo el audio de los videos y ahorra batería

YouTube posee millones de videos con contenido musical, y aunque los usuarios no vean la pestaña para escuchar su canción favorita o una conferencia, el navegador exigirá recursos al sistema, como el ancho de banda, con el fin de reproducir el material audiovisual.

Para escuchar solo los audios del video de YouTube existe una extensión en Chrome llamada Audio Only YouTube, la cual se puede descargar desde el navegador de Google.

Con esta extensión solo dispondremos del audio de un video de YouTube. (Foto: Audio Only YouTube) Con esta extensión solo dispondremos del audio de un video de YouTube. (Foto: Audio Only YouTube)

La principal función de esta extensión es evitar que YouTube consuma exceso de banda de ancha en caso se desee escuchar solo el audio de los videos.

Otra ventaja de esta extensión es que el usuario se olvidará de los problemas de carga visual. Por ejemplo, un video en HD puede tomar algunos minutos en reproducirse, pero con Audio Only YouTube, ya no nos preocuparemos si el video no puede cargarse, porque el audio sí lo hará rápido.

Cuando el usuario haga clic en el botón Play de un video de YouTube, solo se podrá escuchar el audio, mientras que donde se muestra el video habrá un mensaje indicando que solo estamos oyendo el sonido por el uso de la extensión.

Si hace clic en el icono de la extensión, el usuario podrá cambiar a ver también el contenido visual del video.