El espectáculo navideño familiar “Ropoponpom”, liderado por la actriz y presentadora Almendra Gomelsky, anunció nuevas funciones para aprovechar el próximo fin de semana largo por feriado.

Así, el musical extenderá su calendario de presentaciones de fin de semana (sábados y domingos) para incluir los días lunes 8 y martes 9 de diciembre. Por otro lado, los horarios para estas funciones especiales se mantendrán a las 3:00 p. m. y 6:00 p. m.

Desde su regreso, “Ropoponpom” ha consolidado su acogida, sumando 10 funciones a la fecha.

Almendra Gomelsky celebra el éxito de Ropoponpom

El show es descrito como una experiencia navideña de gran formato, inmersiva y que combina tres componentes: la Villa Ropoponpom (área abierta al público), la Experiencia Inmersiva con Papá Noel (de lunes a viernes) y el Show Musical.

El montaje cuenta con la participación de más de 40 artistas en escena, música en vivo, diseño escénico de vanguardia y la dirección artística de Pepe Corzo, todo bajo la producción general de Macanudo Producciones.

“Para mí, ‘Ropoponpom’ es la puerta a la magia que todos necesitamos en esta época. Cuando empieza la música sentimos que vuelve la ilusión, la esperanza y la alegría de estar juntos. Eso es lo que queremos que cada familia se lleve: recuerdos que duren toda la vida” , dijo Almendra.

Los boletos para las nuevas funciones de “Ropoponpom” y el resto de la temporada están disponibles Teleticket, con precios que van desde S/ 35. El musical se realiza en el centro comercial Jockey Plaza.

La obra ha sido celebrada por figuras del entretenimiento como Cristian Rivero, Mayella Lloclla, Ezio Oliva y Karen Schwarz, quienes ya asistieron a la puesta en escena.