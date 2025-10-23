El show navideño Ropoponpom llega al Jockey Plaza con Almendra Gomelsky y más de 40 artistas | Foto: Difusión
El show navideño Ropoponpom llega al Jockey Plaza con Almendra Gomelsky y más de 40 artistas | Foto: Difusión
Redacción EC
Redacción EC

“Ropoponpom”, un evento que combina un musical de gran formato y una experiencia inmersiva junto a la actriz , vuelve a Lima y se instalará en el Jockey Plaza a partir del 16 de noviembre.

Producido por Macanudo Producciones, el proyecto busca convertirse en el corazón de la Navidad limeña, ofreciendo una propuesta que fusiona arte, espectáculo y emoción en tres áreas distintas y complementarias.

CONOCE MÁS: La razón por la que Almendra Gomelsky rechazó participar en la película, “Sube a mi nube”

El eje central del evento es el show musical “Ropoponpom”, un montaje que cuenta con la participación de la artista Almendra Gomelsky y más de 40 artistas en escena. Las entradas están disponibles en Teleticket.

La obra promete un espectáculo de lujo con música en vivo, canto y danza, bajo la dirección artística de Pepe Corzo, y con un equipo creativo conformado por Anahí Vargas, Diego Dibós y Gustavo Carrizo.

Melissa Klug reveló el motivo de su separación con Jesús Barco
MÁS INFORMACIÓN: “Planchando el Despecho”: Eva Ayllón y Almendra Gomelsky se unieron para cantar “Y se llama Perú”

Complementando el show, se presentará una experiencia inmersiva que invita al público a realizar un viaje temático a través del interior de un árbol de Navidad gigante. Este recorrido busca despertar la ilusión navideña mediante estaciones con luces, música y personajes.

La tercera área es la Villa Ropoponpom, un espacio de acceso libre y gratuito. Este sector ofrecerá decoración temática, escenarios fotográficos, zonas interactivas, activaciones y un área de venta de regalos a cargo de emprendedores locales.

Datos clave:

  • Evento: “Ropoponpom: Un Musical de Navidad” y experiencia inmersiva.
  • Lugar: Jockey Plaza, Lima.
  • Fecha de inicio: A partir del 16 de noviembre.
  • Artistas: Almendra Gomelsky y más de 40 artistas.
  • Dirección Artística: Pepe Corzo.
  • Entradas: Disponibles a través de Teleticket para el musical y la experiencia inmersiva. El acceso a la Villa Ropoponpom es gratuito.

VIDEO RECOMENDADO

La exmodelo Melanie Martínez interviene en la polémica de su hija Camila con Christian Domínguez por presunto abandono. Domínguez opta por el silencio.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC