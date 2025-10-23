“Ropoponpom”, un evento que combina un musical de gran formato y una experiencia inmersiva junto a la actriz Almendra Gomelsky, vuelve a Lima y se instalará en el Jockey Plaza a partir del 16 de noviembre.
Producido por Macanudo Producciones, el proyecto busca convertirse en el corazón de la Navidad limeña, ofreciendo una propuesta que fusiona arte, espectáculo y emoción en tres áreas distintas y complementarias.
El eje central del evento es el show musical “Ropoponpom”, un montaje que cuenta con la participación de la artista Almendra Gomelsky y más de 40 artistas en escena. Las entradas están disponibles en Teleticket.
La obra promete un espectáculo de lujo con música en vivo, canto y danza, bajo la dirección artística de Pepe Corzo, y con un equipo creativo conformado por Anahí Vargas, Diego Dibós y Gustavo Carrizo.
Complementando el show, se presentará una experiencia inmersiva que invita al público a realizar un viaje temático a través del interior de un árbol de Navidad gigante. Este recorrido busca despertar la ilusión navideña mediante estaciones con luces, música y personajes.
La tercera área es la Villa Ropoponpom, un espacio de acceso libre y gratuito. Este sector ofrecerá decoración temática, escenarios fotográficos, zonas interactivas, activaciones y un área de venta de regalos a cargo de emprendedores locales.
Datos clave:
- Evento: “Ropoponpom: Un Musical de Navidad” y experiencia inmersiva.
- Lugar: Jockey Plaza, Lima.
- Fecha de inicio: A partir del 16 de noviembre.
- Artistas: Almendra Gomelsky y más de 40 artistas.
- Dirección Artística: Pepe Corzo.
- Entradas: Disponibles a través de Teleticket para el musical y la experiencia inmersiva. El acceso a la Villa Ropoponpom es gratuito.
