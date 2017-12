Miss Perú 2018: la nueva vida de reina de Romina Lozano

En octubre de 2017, Romina Lozano Saldaña fue coronada Miss Perú 2018 en un evento que congregó a las mujeres más bellas de nuestro país. Desde entonces, la vida de la modelo ha cambiado considerablemente.

Como representante de la belleza peruana, Romina debe cumplir con diversas actividades sociales y benéficas. Ha sido imagen de diferentes iniciativas que luchan contra la violencia hacia la mujer y la niñez. Y contribuyó a recaudar fondos a favor de “Un día de esperanza”, institución que alberga a niños portadores de VIH.

Lozano también participa en eventos que ayudan a mejorar la imagen del Perú en el extranjero.

Antes de convertirse en Miss Perú 2018, en febrero de 2017, Romina Lozano fue coronada Miss Perú Callao 2017, en una ceremonia que contó con la participación de los colombianos Carlos Vives y Angie Cepeda.

"Soy una orgullosa representante del puerto chalaco", dijo la Miss, que previamente ya había conseguido otros logros en el mundo de la moda: fue finalista del Elite Model Look 2016 y Miss Teen Sea of the World Perú en el 2015.

Romina Lozano representará al Perú en Miss Universo que se realizará en el 2018.