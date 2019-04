"Game of Thrones" 8x04: mira aquí el tráiler del cuarto episodio | VIDEO

El cuarto capítulo de la última temporada de "Game of Thrones" llega a las pantallas el domingo 5 de mayo. Este episodio narrá qué pasará en Winterfell, tras la batalla contra los caminantes blancos, liderados por el Rey de noche.



[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS]

LO QUE OCURRIÓ EN EL TERCER CAPÍTULO

El tercer episodio de la última temporada de "Game of Thrones" mostró la batalla entre los vivos y los caminantes blancos. El tenso capítulo inició con la preparación de los guerreros, mujeres y niños para la llegada de los caminantes blancos.

Con la muerte tan cerca, los dothrakis, los inmaculados, todas las casas del norte y los valientes guerreros y guerreras de Westeros arman filas para esperar a los muertos, liderados por el Rey de la noche. Minutos antes que se frenten, aparece Melisandre de Asshai, conocida como la Bruja roja, ella fue una pieza clave en la batalla.

Los dothrakis avanzan pero no tienen mucha suerte, el fuego de sus armas no fue suficiente para enfrentar a la muerte. Daenerys y Jon Snow se suben a los dragones y empiezan ayudar con el fuego de los dragones.

Los caminantes blancos son demasiados, y no les queda más que retroceder intentando defenderse tras una muralla de madera y vidriagón. Sin embargo, al estar cerca el Señor de la noche, el fuego que intentan prender los guerreros no funciona. Nuevamente, Melisandre hace su magia y prende fuego a la muralla que han creado, alejando a los muertos por un momento.

Esta estrategia no funciona por mucho tiempo, los caminantes invaden el castillo de Winterfell, y empiezan las muertes de los personajes conocidos.

Edd Tollett muere al defender a Sam Tarly, la pequeña y valiente Lyanna Mormont se enfrenta a un Gigante y lo mata, aunque esto le cuesta la vida. El hombre que nunca muere, Beric Dondarrion, ayuda a escapar a Arya, enfrentándose a muchos caminantes blancos. Una vez cumplida la misión por la que el dios del fuego lo envió, muere definitivamente.



Arya se encuentra cara a cara con la Bruja roja, y esta le hace recordar que ella tiene como misión cerrar para siempre ojos verdes, marrones y azules. La joven de la casa Stark entiende el mensaje y va en rumbo del Señor de la noche.

Cuarto episodio de la octava temporada de "Game of Thrones". (Foto: HBO)

¿A qué hora se estrena el episodio 8x03 de "Game of Thrones"?

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 9 p.m. (zona ET). 8 p.m. (zona PT)

España: lunes 6 de mayo a las 3:00 a.m.



Canales de transmisión

Latam, Estados Unidos y España: a través de HBO.



Modos de ver en línea

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)