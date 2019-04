"Avengers: Endgame" y "Game of Thrones": guía práctica para (intentar) evadir los SPOILERS

OPCIÓN 1: INTENTA VERLAS LO ANTES POSIBLE

"Game of Thrones" se estrena el domingo 14 de abril, mientras que "Avengers: Endgame" llega a varios territorios en la semana del 22 al 28 de abril. Con "Game of Thrones", te recomendamos ver el episodio lo más pronto posible luego del estreno. Para ello puedes contratar HBO, sea con tu operador de cable o la app HBO GO, disponible para PC, Mac, Android y iOS.

En el caso de "Avengers: Endgame", lo ideal sería conseguir una entrada para la función de medianoche. No obstante, la mayoría se agotó. En ese caso recomendamos hacer planes para que no tengas nada qué hacer la mañana del jueves, ya que habrá funciones desde las 7:00 a.m.

Tráiler de "Avengers: Endgame". Fuente: Marvel Studios.

OPCIÓN 2: CUIDADO CON INTERNET

La opción más segura sería no conectarse a internet hasta ver "Avengers: Endgame", pero esto no es tan sencillo, pues su estreno anticipado en otros territorios te obligaría a estar incomunicado digitalmente por varios días: En China la película llegará el miércoles 24, y con la diferencia horaria en países como Perú y México serán las 11 a.m. del martes 23 cuando los spoilers empiecen a recorrer internet. En el caso de HBO, podría haber filtraciones como en la temporada 7.

En Twitter existe la opción "palabras silenciadas", a la cual se accede por medio del medio de "configuración y privacidad" (escritorio) o al dar clic al engranaje de la pestaña de notificaciones. Allí colocas los términos que no deseas leer, como #Avengers, #AvengersEndGame, #Vengadores, #Thanos, #GameOfThrones #JuegodeTronos; etc.

Facebook probó una aplicación similar a la de Twitter en 2018, pero en la actualidad no se encuentra activa. The Next Web recomienda silenciar las páginas o personas que tienen más probabilidades de colocar spoilers, esto al dar clic en la esquina superior derecha de la publicación y seleccionar "ocultar a [nombre de la página] por 30 días".

El problema es que los spoilers no solo se encuentran en los titulares, pues pueden llegar en forma de la siguiente imagen:

Peligro: Apenas veas una imagen así, cierra de inmediato el navegador. difusión

Por si esto fuera poco, hay que tener cuidado con los comentarios. Con TODOS los comentarios. No importa si lees una noticia en redes sobre el alza del tipo de cambio, pues en la sección de comentarios alguien puede haber colocado el mayor de los spoilers. Un verdadero ataque a traición.

En resumen, si no podrás ver la película en su estreno ni dejarás de revisar tus redes; que la fuerza te acompañe.

OPCIÓN 3: CUIDADO CON LA VIDA REAL

Dejar de usar redes no es un método 100% efectivo para evitar spoilers, pues todavía te queda afrontar la vida real; pues en tu centro de trabajo o estudios lo más probable sea que alguien haya ido a la función de medianoche. En ese caso, para evitar enterarte en la hora del almuerzo o en el viaje en bus de cosas que preferirías ignorar, te recomendamos conseguir esto y encontrar el track de death metal más intenso de todos.