En "Game of Thrones", la muerte también llega por teléfono

Cada año mueren cientos de personajes en las series de televisión de todo el mundo, pero pocas de estas muertes tienen tanta repercusión como en "Game of Thrones"; sea para los espectadores como para los actores que dan vida a estas víctimas del juego de tronos.

En esta serie de HBO, los actores que ya no serán requeridos en la historia no se enteran del destino de sus personajes al leer el guion, pues antes reciben una llamada telefónica de David Benioff y D.B. Weiss, productores generales de la serie. Es la llamada de la muerte.

Ni siquiera los actores de menor relevancia dejan de recibir la comunicación de los showrunners de "Game of Thrones". A continuación, algunos testimonios de aquellos que levantaron el auricular y escucharon valar morghulis:

Natalie Dormer (Margaery Tyrell): "Creo que es un riesgo laboral ser parte del elenco de 'Juego de tronos'. Siempre estás anticipando de algún modo esa llamada telefónica, así que... ella (Margaery) se fue con un 'bang' ¿cierto? Y tienes que darle el crédito a Dan y David, los creadores de la serie, a ellos se les ocurren nuevas maneras de matar gente".

Margaery Tyrell murió en una explosión de fuego valyrio donde también cayeron cientos de personas.

Dean-Charles Chapman (Tommen Baratheon): "Me enteré cuando fuimos a Belfast para una lectura de guion con el elenco, y la noche anterior recibo una llamada de David y Dan. Apenas supe que eran ellos, sabía que (mi trabajo) se había terminado. Contesté el teléfono. '¿Hola, cómo están? ¿Van a matarme, cierto?'. 'Sí' (respondieron). Pero ellos lo dijeron de forma muy, muy amable y les agradecí".

Tommen Baratheon se suicidó al enterarse de la explosión en King's Landing donde murió su esposa, Margaery.

Kristian Nairn (Hodor): "Recibí la llamada. Sabes lo que va a pasar. Algunos de mis amigos tuvieron los guiones antes que yo, así que de algún modo tenía la pista de lo que iba a pasar. Con 'Game of Thrones' nada es seguro".

Hodor murió a manos de los wights, criaturas al servicio del Rey de la noche.

Ian Beattie (Meryn Trant): "Recibí una llamada de David y Dan al comienzo de la temporada 5 para decirme 'se acabó, chico. Valar morghulis.' Me dijeron que todos iban a ver un lado muy sucio de Ser Meryn, (pero) no me dijeron qué era; y cuando lo vi dije '¡oh, por Dios, no!".

Meryn Trant fue ejecutado por Arya Stark, quien de este modo vengó la muerte de Syrio Forel.

Siempre es posible que, en la séptima temporada, varios de los actores principales hayan recibido esa llamada... pero no lo sabremos hasta dentro de unas semanas. Mientras tanto, como decían los valyrios, valar dohaeris.

DATO

"Game of Thrones" temporada final llega el domingo 14 de abril por HBO.