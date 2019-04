HBO GO: la plataforma se cae previo al estreno de "Game Of Thrones"

Los fanáticos entraron en pánico y con justa razón. Minutos antes del estreno del primer episodio de la nueva temporada de "Game of Thrones", el servidor dejó de funcionar y los usuarios no han parado de disparar comentarios negativos hacia la plataforma a través de sus redes sociales.

Recordemos que esta no es la primera vez que HBO GO presenta un problema de este tipo. Hace dos años, cuando se estrenó la séptima temporada de "Game of Thrones", HBO Go se cayó y dejó a más de un usuario alborotado con el lamentable suceso. Muchos de ellos tuvieron que esperar más de una hora para poder disfrutar del episodio.

LA HISTORIA SE REPITE

Como era de esperarse, las quejas y los 'memes' por parte de los fanáticos de la ficción no tardaron en llegar. Aquí recopilamos las mejores reacciones de los usuarios del servidor y la respuesta automática que HBO GO brindó ante la falla:

hbo go cada vez que hay un nuevo episodio de got pic.twitter.com/XfcqJrdPLq — 🐈 (@rolandovaldz) 15 de abril de 2019

Una hora para #GameofThrones y #HBOGO ya colapsó. Después de esto me salí de la app y ya no puedo ingresar. pic.twitter.com/Q5uLRRmCSJ — Andrea Salgado (@meowndy) 15 de abril de 2019

El servidor de HBO GO en este momento: pic.twitter.com/kMqOuN10ct — Hirata (@ihirata7) 15 de abril de 2019

Mientras tanto el servidor de HBO Go... pic.twitter.com/6UwKGMqlsn — Kπ ✈ Valar Morghulis (@Capimpson) 15 de abril de 2019

SEGURIDAD BURLADA

​A pesar de las diversas medidas de seguridad (como la autodestrucción de cada capítulo al finalizar el rodaje, por ejemplo) que HBO tomó para evitar la filtración de los episodios como ocurrió en temporadas pasadas, sus planes fueron truncados.

Según reportaron usuarios de Twitter, DirecTV Now (en Estados Unidos) habría accidentalmente compartido el primer episodio cuatro horas antes de la hora de estreno este domingo 14 de abril. Los fanáticos cuentan que recibieron una alerta por parte de este servicio, la cual indicó que el primer episodio ya se encontraba disponible.