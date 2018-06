"Los 4 finalistas": Susan Ochoa se pronuncia tras polémica por votación

Pese al revuelo que generó su eliminación en redes sociales, Susan Ochoa aseguró que no pone en duda la transparencia de los resultados de la gran final de "Los 4 finalistas".

Como se recuerda, el domingo, la cantante chiclayana, quien fue la que más tiempo se mantuvo en las sillas del concurso, fue la primera en ser desclasificada, lo que generó las suspicacias de sus seguidores.

"No creo eso (que hayan tenido algún tipo de preferencia). No soy de las personas que cuando no ganan dicen que hubo 'mano negra'. Sé aplaudir también, me alegra por mis amigos", declaró la concursante al diario "Trome".

"Estoy contenta de haber participado, por la oportunidad que me dieron y el cariño del público. Voy a seguir porque hay Susan para rato", continuó la artista, que confirmó que sus seguidores le comentaron que tuvieron problemas al momento de votar.

"Parece que eso sucedió porque no podían votar, que había error en la página, pero ya pasó y yo no alcancé los votos para seguir. Igual Javier (Arias) canta lindo", indicó.

El ganador de "Los 4 finalistas" se definió la noche del domingo. La primera batalla fue protagonizada por Susan Ochoa y José Gaona, el segundo ganó pese a la condición de favorita de la norteña. La segunda batalla fue entre Javier Arias y Giani Méndez, imponiéndose el primero, quien sería luego declarado ganador.