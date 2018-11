Pachacámac: un tour en bicicleta que no puedes dejar de hacer 

Tu visita al Santuario Arqueológico de Pachacámac, a menos de dos horas de Lima, tomará otro sentido si decides ser parte de un imperdible tour en bicicleta. Solo debes dirigirte hasta el km 31 de la Antigua Panamericana Sur, en el distrito de Lurín.



El pago de la entrada a Pachacámac -desde S/5- te da el derecho a poder usar una de las 10 bicicletas montañeras que se ofrecen en el lugar. Después, con ayuda de dos jóvenes, podrás iniciar un recorrido de casi 4 km, mientras aprecias pirámides y monumentos.

Si ya te animaste a vivir esta actividad alternativa en Pachacámac, toma nota de estos tips que te dejamos a continuación. Recuerda que el tour solo se lleva a cabo los días sábados y domingos. Además, puedes llevar tu propia bicicleta, previa inscripción.

-Son casi 4 km los que podrás recorrer dentro del santuario de Pachacámac. Recuerda ir temprano porque solo 10 bicicletas montañeras están a disposición del público en general.

-El BiciTour solo se realiza los días sábados de 10 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 3 p.m., mientras que los domingos la actividad tiene lugar de 10 a. m. a 1 p.m. Los grupos son de un máximo de 10 personas, quienes irán acompañados por dos jóvenes de comunidades aledañas que han sido entrenados en la conducción, mantenimiento y mecánica de la bicicleta.

-El pago de la entrada está incluido en el circuito sobre dos ruedas por el santuario arqueológico de Pachacámac. Al ser bicicletas montañeras, no se recomienda esta actividad para los menores de edad. Tarifa: Adultos S/ 15, estudiantes de educación superior S/ 5.

-El recorrido en bicicleta no cuenta con un guía turístico. Los jóvenes que acompañan a los visitantes solo tienen la misión de velar por la seguridad y que se respeten la ruta. La contribución económica es voluntaria.

-El circuito inicia en el Museo de Sitio y podrás apreciar el Templo del Sol, el Acllahuasi, y demás pirámides. Tiene una duración máxima de dos horas.

-También puedes ir con tu propia bicicleta y ser parte del tour. Solo deberás hacer una reserva por correo a reservaspachacamac@cultura.gob.pe. Informes: 321-5606.

Más información:



Ubicación: Antigua Carretera Panamericana Sur Km. 31.5 / Lurín - Lima.



Horario: Martes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m. - Domingos de 9 a.m. a 4 p.m. BiciTour no funciona el primer domingo de cada mes (ingreso gratis para los peruanos) por razones de aforo y seguridad.



Tarifa: Adultos S/ 15, estudiantes de educación superior (S/5), adulto mayor (S/ 7.50) y niños hasta los 12 años (S/1).