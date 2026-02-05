Horóscopo de hoy, jueves 5 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, jueves 5 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas, pero se manejará con cautela y podrá resolverlas. Amor: le invitarán a la cita más ansiada la que derivará en un romance inolvidable.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su proyecto será bien evaluado y su potencial irá más allá de las circunstancias. Amor: en la pareja se planteará la necesidad de salir de la rutina y surgirán cambios.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: alguna discusión le pondrá en alerta sobre la calidad de un nuevo proyecto. Amor: recibirá una muestra de afecto que le llena de entusiasmo para relacionarse.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento favorable para destacarse en su emprendimiento y fluirá bien. Amor: una actitud proactiva en la pareja será buena idea. Se animará a hacer cambios.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: llegarán novedades que facilitan los negocios pero será inteligente no precipitarse. Amor: en la pareja habrá sugerencias que podrían afectar su apacible mundo.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: comenzarán a surgir roces con aquellos que hacen las cosas a su manera. Amor: una relación que considera discutible se prolonga y eso solo creará problemas.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: gente influyente le insistirá para que participe en un proyecto audaz. Amor: los cambios que se darán en la pareja crearán conflicto. Conviene volver a dialogar.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente revelará un problema que otros eludieron. Amor: atraerá a varias personas de su entorno porque su encanto estará irresistible.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: surgirá un negocio que promete esfuerzo y ganancias discretas. Amor: las pequeñas atenciones en la pareja permitirán reforzar una dulce intimidad.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se conectará con las personas indicadas que facilitarán su carrera. Amor: si hace juicios rápidos en la pareja, el buen humor quedará afectado, atención.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una atinada sugerencia le conducirá al éxito en un proyecto complicado. Amor: se avecina intenso romance con la persona menos pensada; agradable sorpresa.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: comenzará a incomodarle el cariz de cierto negocio pero podrá adaptarse. Amor: verá la relación como un refugio pero un episodio le obligará a mostrarse.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE QUE TRATA A LOS DEMÁS CON DISTANCIA. UTILIZA SU FUERZA CON PRUDENCIA.
TE PUEDE INTERESAR
- Carlos Galiano: "No tengo ambiciones en ser una estrella"
- Aniversario de Lima: ¿Con qué plato celebrarías los 488 años de la ciudad?
- La divertida respuesta de Renault (Twingo) a Shakira, por mención en la canción ‘BZRP Music Sessions #53′
- La Voz Perú: ¿Cómo fue el debut de María Paz Gonzales como conductora junto a su esposo Jesús Alzamora?
- Agua Marina ofrecerá concierto en San Valentín: Artistas invitados y costo de las entradas