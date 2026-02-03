Canales para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo: hora del partido por Fase Preliminar de Copa Libertadores

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO medirán fuerzas en el partido de ida de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores en el estadio Rio Parapiti, este miércoles 4 de febrero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede debutan en la Conmebol Libertadores y esperan hacerlo con el pie derecho, luego de su debut en la Liga 1, los íntimos llegan en las mejores condiciones para su duelo en Paraguay. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.
¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Fase Preliminar de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por el partido de ida de la Fase Preliminar de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV. Es importante recalcar que Telefe, mediante su canal de YouTube, también transmitirá el partido.
Luego, en México la transmisión va a través de ESPN3 y Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
- España: 1:30 a.m.
¿Qué canal transmite Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Fase Preliminar de Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 p.m.
|FOX Sports y Telefe
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|9:30 p.m.
|ESPN Premium y Chilevisión
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|6:30 p.m.
|ESPN3
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
