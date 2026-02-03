Canales para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo: hora del partido por Fase Preliminar de Copa Libertadores

Por Redacción EC

vs 2 de Mayo EN VIVO medirán fuerzas en el partido de ida de la Fase Preliminar de la en el estadio Rio Parapiti, este miércoles 4 de febrero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede debutan en la Conmebol Libertadores y esperan hacerlo con el pie derecho, luego de su debut en la Liga 1, los íntimos llegan en las mejores condiciones para su duelo en Paraguay. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Fase Preliminar de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por el partido de ida de la Fase Preliminar de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV. Es importante recalcar que Telefe, mediante su canal de YouTube, también transmitirá el partido.

Luego, en México la transmisión va a través de ESPN3 y Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo y los horarios para ver partido de ida por la Fase Preliminar de la Copa Libertadores en el estadio Rio Parapiti.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Fase Preliminar de Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia7:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador7:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Argentina9:30 p.m.FOX Sports y TelefeDisney+ Premium
Brasil9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay9:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Chile9:30 p.m.ESPN Premium y ChilevisiónDisney+ Premium
Bolivia8:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela8:30 p.m.ESPNDisney+ Premium
México6:30 p.m.ESPN3Disney+ Premium
Estados Unidos8:30 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores

  • Fecha: Miércoles 4 de febrero del 2026.
  • Partido: Alianza Lima vs 2 de Mayo
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium y Telefe.
  • Estadio: Rio Parapiti.
Horarios del partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase Preliminar de la Copa Libertadores desde el estadio Rio Parapiti.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Inter Miami por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores lo transmite Telefe, FOX Sports y Disney+ Premium.

