Bertha Rojas en 'Siempre a las 8': "Pedro Castillo no estuvo preparado"
Bertha Rojas en 'Siempre a las 8': "Pedro Castillo no estuvo preparado"
Bertha Rojas, candidata a la segunda vicepresidenta de Perú Libre, afirmó que a Pedro Castillo no estaba preparado académicamente para asumir la presidencia. Además, afirmó que el ex mandatario estuvo “emborrachado” por el poder que el cargo le dio.
Guerra en Medio Oriente deja más de 700 muertos y alcanza embajada de EE.UU
Bad Bunny sacude el Super Bowl con mensaje político y críticas de Trump
España: tren involucrado en tragedia ferroviaria cumplía con mantenimiento completo
Venezuela libera cifra “importante” de presos bajo “influencia” de Trump
PAÍS + Videos
Senamhi: Lima superará los 35 grados de sensación térmica en próximos días
Relámpagos y truenos iluminan el cielo de Chosica y distritos de Lima
Capturan a presunto feminicida de joven anfitriona extranjera
San Martín de Porres: chofer de combi muere tras violenta pelea en grifo
ENTRETENIMIENTO + Videos
La Tinka: resultados y ganadores del 4 de marzo
Paula Manzanal rompe su silencio desde Dubái: “No ha sido la experiencia más linda”
“Con ella todo”: Christian Cueva revela sus planes a futuro con Pamela Franco
¡Volvieron! Suheyn Cipriani confirma que retomó su relación con Macarius
DEPORTES + Videos
Universitario: Diego Romero revela por qué no fue penal tras choque con Arley Rodríguez
Sporting Cristal evalúa Matute tras disturbios en el Miguel Grau
Alianza Lima presenta queja contra Rabanal y Concha
Alianza Lima visita a UTC en duelo clave por la cima del Apertura
CIENCIA + Videos
Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
TECNO + Videos
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
VIDA + Videos
Conoce los 4 tipos de quemaduras
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
TRAILERS + Videos
“¿Logrará sobrevivir?”: Netflix estrena el intenso drama “Aún es de noche en Caracas”
La amistad puesta a prueba: “La primera vez” estrena su temporada final en Netflix este 18 de marzo
Entrenamiento al límite: “Máquina de guerra” se estrena en Netflix este 6 de marzo
Caos y poder: “En el barro” estrena su segunda temporada este 13 de febrero en Netflix
HISTORIAS + Videos
Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
