Cada año, WUF reconoce la increíble labor de los padrinos y madrinas de Club WUF, quienes, con su compromiso y generosidad, ayudan a transformar la vida de muchos perritos sin hogar.

Por eso, nacen los WUF Awards, un reconocimiento especial para agradecer y celebrar a aquellos que hacen posible el llevar ayuda a los 7 albergues afiliados a WUF en Lima.

Categorías de los WUF Awards

Los WUF Awards se realizan dos veces al año donde se destaca el apoyo de tres padrinos y madrinas en las siguientes categorías:

Padrino que ha impactado más:

En esta categoría reconocemos a la persona cuyo impacto ha sido más significativo dentro de nuestra comunidad. En esta edición, el galardonado ha sido el padrino Juan Enrique Pendavis.

“Hay pocas cosas más penosas que ver un Wuf en estado de abandono. Los perros son, tal vez, las criaturas más maravillosas de toda la creación y sin embargo los vemos todos los días sufriendo en las calles ante la indiferencia de muchos”, reflexiona Pendavis sobre la situación de los Wufs.

Juan Enrique Pendavis es el ganador de la categoría "Padrino que ha impactado más" en los WUF Awards 2025.

“Intentar hacer algo para cambiar esta situación es algo que admiro y que merece nuestro apoyo. Los voluntarios de WUF hacen un trabajo sacrificado que no muchos están dispuestos a hacer y que todos aquellos que amamos a los perros debemos apoyar”, agrega el padrino.

Padrino que ha apoyado por más tiempo:

Este premio es para aquellos que han permanecido junto a Club WUF por más tiempo, demostrando un compromiso inquebrantable con la causa de la organización. La ganadora 2025 de esta categoría es Natalia Kameko.

Natalia Kameko es la ganadora de la categoría "Padrino que ha apoyado por más tiempo" en los WUF Awards 2025.

“He tenido perros desde que nací y, en general, todos los animalitos me causan ternura; por eso, me apena muchísimo cuando los abandonan o maltratan. WUF ha sido la manera en que siento que puedo poner un granito de arena para ayudar con la situación”, señala Kameko sobre su apoyo a la organización.

Padrino ganador del sorteo:

Para incentivar a que nuevos padrinos se sumen a Club WUF, hay una categoría que premia a los nuevos padrinos y madrinas. En esta edición, la afortunada ganadora es Michelle Guevara.

“Estoy súper feliz por haber ganado el concurso, ya que no lo esperaba. Estoy muy contenta de ser madrina por la labor que hacen. Considero que Club WUF es una forma innovadora para que las personas puedan aportar, ya que hacen que sea más fácil el poder ayudar”, dice Guevara.

Michelle Guevara. es la ganadora de la categoría "Sorteo" en los WUF Awards 2025.

“Para mí es fundamental ayudar desde donde puedo, y seguir aportando para reducir el maltrato animal y promover las adopciones. Mi sueño es que no exista más abandono animal en nuestro país”, agrega la madrina.

Vale la pena mencionar que, los WUF Awards, son una manera de agradecer el amor y el esfuerzo de cada padrino y madrina.

Estos premios no serían una realidad sin el apoyo de las marcas que se suman como colaboradores: Bawana Pet Shop, Atrevia, Almma, Plop Perú, Vuelve Compostero, Charky Pets, Treats La Vecina Dog Lover, Andeanvet, Equilibrio, Veterinaria Mar de Colas, Pet City Veterinaria, QAN, Cookie Dogster, Paws Portraits Perú y What The Cap. Todas estas marcas acompañan a WUF en este camino a seguir promoviendo la adopción y el apoyo hacia los Wufs.

¿Cómo participar en los próximos WUF Awards?

Para ser parte de esta premiación, es necesario apadrinar en cualquiera de los planes de ayuda de WUF, que van desde S/ 9.90 en adelante.

¡Conoce todos los planes de ayuda en www.wuf.pe/clubwuf, y haz la diferencia!