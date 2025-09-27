Canela no siempre fue la reina de un hogar. Antes de recibir amor, vivía en un refugio hacinado junto a más de 100 perros, desnutrida y embarazada, esperando una oportunidad que parecía no llegar.

La dueña del lugar no veía por el bienestar de los animales. Los perros permanecían amontonados, sin espacio para moverse, en medio de suciedad y sin cuidados básicos. Entre ellos estaba Canela, flaquita y debilitada, con siete cachorros en camino.

La situación se volvió insostenible y, tras hacerse público el caso, varios colectivos animalistas intervinieron para rescatar a los perros. Uno a uno fueron reubicados en diferentes albergues, y Canela encontró refugio en Amor y Rescate, albergue afiliado a WUF. Allí recibió atención veterinaria y un espacio seguro para dar a luz a sus siete crías, que más adelante encontraron familia.

Hoy, Canela disfruta de una vida plena junto a Patricia Portocarrero y su familia, convertida en la reina de la casa y rodeada de cariño.

Un nuevo comienzo junto a Patricia Portocarrero

Una vez recuperada y esterilizada, Canela ingresó a la plataforma de adopciones de WUF. Fue entonces cuando la reconocida actriz Patricia Portocarrero conoció su historia y sintió que debía abrirle las puertas de su hogar. Desde el primer encuentro, hubo una conexión especial: “Ella vino directamente hacia nosotros como si nos conociera de toda la vida, y eso hizo que sintiéramos que ya era parte de la familia”, recuerda Patricia.

La actriz cuenta que todos en casa se llenaron de ilusión al conocerla. Más allá de la emoción, también sintieron la certeza de que podían darle el cariño y la seguridad que tanto necesitaba: “Sentí que había llevado una vida en la que quizás había sufrido mucho, y nosotros como núcleo familiar íbamos a acogerla y abrazarla, que era lo que ella necesitaba”, contó Patricia.

Canela y Patricia, una conexión que nació desde el primer encuentro y que hoy se traduce en amor incondicional.

Hoy, Canela se ha convertido en la reina de la casa: es divertida, graciosa y muy adaptable. Patricia comenta que incluso entiende cuándo debe mantenerse tranquila si ella está trabajando o en una reunión virtual, para luego buscar su cariño en cuanto tiene un momento libre.

La llegada de Canela también fue bien recibida por Chonky, el otro perrito de la familia. La convivencia fluyó de manera natural y ambos se convirtieron rápidamente en compañeros inseparables. Para Patricia, este hecho confirma una de sus convicciones: “Yo creo que donde hay amor para uno, hay amor para varios”, afirma Portocarrero.

Más allá de lo cotidiano, la reconocida actriz peruana resalta la importancia de adoptar. Considera que abrirle las puertas a un perro rescatado es un acto transformador: “Adoptar abre un lugar en tu corazón que a veces no crees que lo tienes. Son perritos muy agradecidos porque han sufrido mucho y, cuando llega alguien que les va a dar amor, se entregan completamente”, sugiere Patricia.

Asimismo, valora el rol de WUF como puente en este proceso. Destaca que la organización cuidó cada detalle: “Se aseguraron de que Canela llegara a un lugar seguro y de que nosotros fuéramos la familia apropiada. Recibirla con sus vacunas, con su kit de bienvenida, ha sido hermoso”, destacó Patricia Portocarrero.

Hoy, la historia de Canela es un ejemplo de resiliencia y esperanza. Pasó de vivir en condiciones extremas a convertirse en un miembro más de una familia que la adora. Patricia lo resume con una reflexión que trasciende su propia experiencia: “Una mascota en la vida de un humano trae mucho amor, más del que te puedes imaginar, y poder hacerle la vida más bonita a una mascotita que no la ha pasado bien abre puertas para dar y recibir más cariño del que uno está acostumbrado”, reflexionó Portocarrero.

El camino de Canela nos recuerda que miles de perros aún esperan su oportunidad. Cada adopción responsable no solo cambia la vida de un perro en estado de abandono, también enriquece la de quienes deciden acogerlo. Porque, como lo demuestra esta historia, cuando hay amor, siempre hay lugar para uno más.

Si tú también deseas convertirte en adoptante, ingresa aquí . ¡Hay cientos de Wufs esperando por un hogar responsable!



