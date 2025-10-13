En el Perú, miles de perros aún viven en situación de abandono, y detrás de cada uno hay una historia que merece ser contada. WUF nació con la misión de cambiar esa realidad, promoviendo la adopción responsable, la educación sobre bienestar animal y la conexión entre las personas y los perros que esperan una segunda oportunidad.

Pero su labor no se limita al rescate. A lo largo de los años, WUF ha demostrado que la transformación ocurre cuando la comunidad y empresas se unen por un mismo propósito. Por eso, la organización ha encontrado en el sector corporativo un aliado clave para seguir creciendo y multiplicar su impacto.

Eventos con propósito: una experiencia que conecta

Los asistentes tienen la oportunidad de conocer más sobre la realidad de los perros abandonados, informarse sobre adopciones, realizar donaciones y participar en dinámicas que promueven la tenencia responsable.

La presencia de WUF en estos espacios genera una experiencia emocional y memorable, tanto para el público como para las marcas. Las empresas no solo logran conectar con sus colaboradores o clientes desde un lugar más humano, sino que también proyectan una imagen coherente con los valores de sostenibilidad, responsabilidad y bienestar que hoy buscan las nuevas generaciones.

Voluntariado corporativo: fortalecer el propósito desde adentro

Además de participar en ferias, WUF impulsa programas de voluntariado corporativo diseñados para que los equipos vivan una jornada diferente, lejos de la rutina, pero cerca del corazón. A través de actividades de limpieza, visitas a albergues afiliados llevando donaciones, talleres educativos, celebración de cumpleaños de wufs y colaboradores en el albergue, etc. los colaboradores pueden involucrarse directamente con la causa y ver el impacto de su ayuda.

Estas experiencias generan beneficios tangibles para las empresas: fortalecen la unión del equipo, promueven el liderazgo colaborativo y refuerzan el orgullo de pertenecer a una organización que contribuye activamente al bienestar animal.

Donaciones que transforman vidas

WUF también invita a las empresas a sumarse mediante donaciones corporativas, ya sea en tangibles, aportes económicos o alianzas sostenibles. Cada donación se convierte en alimento, atención veterinaria, tratamientos médicos o materiales para continuar con los programas de rescate y adopción.

Detrás de cada aporte hay una historia de esperanza. Gracias al compromiso de aliados corporativos, cientos de perros han encontrado un nuevo hogar, han recibido atención médica o han tenido una segunda oportunidad para vivir con amor y dignidad.

Beneficios de unirse a la causa

Formar parte de la red de aliados de WUF representa mucho más que una acción solidaria. Las empresas que se suman experimentan beneficios tanto internos como externos:

Beneficios externos:

Certificados oficiales de donación, que acreditan su aporte y pueden ser utilizados en reportes de sostenibilidad, memorias anuales o comunicaciones internas.

Agradecimientos en plataformas digitales, mediante publicaciones o historias difundidas en las redes de WUF y canales profesionales como LinkedIn, generando reputación positiva y alcance orgánico.

Pertenecer a la red de marcas con propósito, un grupo selecto de aliados que comparten valores de responsabilidad social, impacto y bienestar animal.

Inclusión del logo en el reporte trimestral de ayuda, un documento que muestra los avances y resultados obtenidos, y que se comparte con la comunidad, donantes y otros stakeholders.

Beneficios internos:

Fortalecen su cultura organizacional , al promover valores como la empatía, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

, al ser reconocidas como marcas con propósito y compromiso social.

, al ser reconocidas como marcas con propósito y compromiso social. Aumentan la satisfacción y el sentido de pertenencia de sus colaboradores, quienes viven experiencias que trascienden lo laboral.

de sus colaboradores, quienes viven experiencias que trascienden lo laboral. Contribuyen directamente a una causa sostenible, ayudando a reducir el abandono animal y promoviendo la educación responsable.

En un entorno donde los consumidores y los talentos valoran cada vez más el impacto positivo de las empresas, aliarse con WUF es una forma auténtica de demostrar compromiso real con la comunidad.

WUF presente en ferias corporativas junto a marcas como Adidas y Alianza Lima, llevando su mensaje de adopción responsable y bienestar animal a nuevos públicos.

Un mismo propósito, distintas formas de ayudar

Ya sea a través de ferias, voluntariados o donaciones, cada colaboración con WUF deja una huella que va más allá de los eventos: inspira, educa y transforma. Las empresas que se suman descubren que trabajar con propósito no solo cambia la vida de los perros en estado de abandono, sino también la de las personas que forman parte de esta cadena de ayuda.