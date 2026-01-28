Un mundo mejor para las mascotas empieza con acciones concretas

Cuando ayudar se hace en grande, el impacto se multiplica. Así lo demuestra la reciente donación realizada por Hallmark, una organización privada que trabaja activamente como representante exclusivo, importador y distribuidor de productos de alta calidad orientados al mercado veterinario y de mascotas. Gracias a este aporte solidario, 10 albergues afiliados a WUF en Lima han recibido alimento esencial para continuar cuidando a los Wufs y Miaus que siguen esperando una segunda oportunidad de tener una familia en los albergues.

La donación consistió en 4,532 kilos de alimento, un apoyo que ha logrado impactar positivamente en la vida de más de 1,100 perros y gatos, muchos de ellos rescatados de situaciones de abandono, maltrato o vulnerabilidad extrema. Para ellos, cada ración significa mucho más que nutrición: es bienestar, es estabilidad y es una oportunidad para seguir adelante mientras esperan una adopción responsable.

Desde el trabajo diario con los albergues, el impacto es inmediato y tangible. “Ver el impacto directo de una donación en los animales es lo más gratificante: un plato lleno de comida, más energía y tranquilidad para los albergues que los cuidan día a día. Saber que, gracias al apoyo de Hallmark, más de 1,100 animales han podido alimentarse nos llena de alegría y nos confirma que cada ayuda realmente hace la diferencia”, explica Carmen Rodríguez, líder de ayuda de WUF.

Cada plato lleno es cuidado, esperanza y futuro

En los albergues, el alimento es uno de los recursos más necesarios y, a la vez, más difíciles de sostener en el tiempo. Las donaciones de comida permiten que los equipos de rescate y voluntarios puedan enfocarse en otros aspectos fundamentales del cuidado animal, como la salud, la socialización y la búsqueda de hogares definitivos.

Porque cada plato lleno es más que comida: es cuidado, es esperanza y es una nueva oportunidad.

Este tipo de apoyo impacta directamente en la calidad de vida de los animales, ayudando a que se mantengan fuertes, sanos y con mayores posibilidades de ser adoptados. Además, refuerza el trabajo conjunto entre WUF y los albergues, fortaleciendo una red de apoyo que beneficia a cientos de animales cada mes.

El rol clave de las marcas en el bienestar animal

El compromiso de Hallmark con esta donación refleja una visión que va más allá de la distribución de productos. Su aporte forma parte de un esfuerzo sostenido por mejorar la realidad de los animales que viven en refugios y por contribuir activamente al bienestar animal en el país.

Para WUF, estas alianzas son clave para avanzar hacia su propósito. En palabras de Carmen Rodríguez: “Estas acciones refuerzan el propósito de WUF porque demuestran que, trabajando en equipo con empresas aliadas como Hallmark, podemos mejorar la calidad de vida de muchos animales en situación vulnerable. Cada donación nos acerca a un mundo más solidario, donde los animales reciben el cuidado y la dignidad que merecen.”

Con iniciativas como esta, se está demostrando que el verdadero impacto se logra cuando las marcas se involucran, suman y actúan.

Gracias, Hallmark, por creer, por sumar y por demostrar que juntos podemos llegar mucho más lejos.

Que esta sea la primera de muchas más donaciones.

Gracias a este trabajo en conjunto, en WUF seguimos llevando alimento y apoyo a más albergues y Wufs que lo necesitan. Porque ayudar también es compartir, sumar y actuar.

Si conoces una marca o empresa que desea impactar positivamente en la vida de las mascotas, escribe a valeria@wuf.pe.