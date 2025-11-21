La WUFATHON, uno de los eventos solidarios más esperados por las familias peruanas y sus mascotas, regresa este 2025 con una nueva edición llena de energía, propósito y actividades especiales. La caminata se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre desde las 7:00 a.m., teniendo como punto de encuentro la tradicional Bajada de Baños, en Barranco, un espacio icónico y perfecto para disfrutar una mañana al aire libre junto a nuestros compañeros de cuatro patas.

Organizada por WUF, esta tercera edición contará por primera vez con el apoyo de Canbo como Sponsor Oficial, en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria dedicada al bienestar animal. A esta alianza se suma El Comercio, quien impulsa esta edición como aliado estratégico y refuerza su compromiso con la promoción de iniciativas que fomenten la tenencia responsable y la adopción.

Un evento que transforma vidas

Más que una caminata, la WUFATHON es un espacio que une a familias, animal lovers y mascotas para visibilizar la importancia de la tenencia responsable y el apoyo a los albergues de rescate. Cada edición contribuye directamente a fortalecer el trabajo de WUF y su red de albergues afiliados, que albergan a cientos de animales que esperan un hogar definitivo o el apoyo de un padrino.

A través del Club WUF, las personas pueden apadrinar a un perro o gato con una contribución mensual, ayudando a cubrir alimentación, medicinas, cuidados veterinarios y otros insumos esenciales. La WUFATHON se convierte así en una celebración que impulsa esta cadena de ayuda.

Familias y mascotas reunidas en la WUFATHON, compartiendo una mañana llena de energía y propósito.

Preventa exclusiva: 21 al 23 de noviembre

Este año, la preventa de entradas estará disponible del 21 al 23 de noviembre, y será exclusiva para los suscriptores de El Comercio y para los padrinos del Club WUF. Ellos tendrán acceso preferencial para asegurar su participación antes del inicio de la venta general, que abrirá posteriormente para el público en general.

Participar en la preventa garantiza cupos limitados y beneficios exclusivos, reforzando la comunidad de personas que ya forman parte del movimiento por el bienestar animal.

Calendario de Venta – Wufathón 2025

Fase 1: Preventa exclusiva para padrinos Club WUF

Del viernes 21 al sábado 2235% de descuento sobre el precio general de preventa.

Fase 2: Precio especial para padrinos Club WUF

Del domingo 23 al domingo 3050% de descuento sobre el precio general regular.

Fase 3: Venta regular

Del lunes 1 al jueves 1125% de descuento sobre el precio general regular.

¿Qué incluye la entrada?

Todas las personas inscritas recibirán:

Kit oficial de la WUFATHON 2025

Polo conmemorativo del evento

Número de competencia

Medalla oficial al finalizar la caminata

Estos elementos no solo simbolizan la participación, sino también el compromiso por mejorar la vida de los animales en situación de vulnerabilidad. Además, la caminata está diseñada para ser accesible para todas las edades, por lo que es ideal para familias, grupos de amigos y, por supuesto, mascotas.

Un llamado a ser parte del cambio

La participación en la WUFATHON no solo es una oportunidad para disfrutar un día especial con nuestras mascotas, sino una forma directa de apoyar el trabajo que WUF realiza durante todo el año. Gracias a este evento, la organización puede continuar promoviendo la adopción responsable, fortaleciendo a los albergues y generando conciencia sobre la importancia de brindar una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan.

Para acceder a la preventa exclusiva, los suscriptores de El Comercio podrán adquirir sus entradas ingresando aquí. Asimismo, los padrinos del Club WUF podrán asegurar su participación a través de nuestro canal oficial de WhatsApp ingresando aquí.