Ajax vs. Tottenham EN VIVO ONLINE vía FOX Sports y Facebook: hoy por pase a la final de la Champions League

Ajax vs. Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la semifinal de la Champions League en el Johan Cruyff Arena este miércoles (2:00 p.m. hora de Perú / 21:00 horas de España), con transmisión de ESPN y Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Ajax vs. Tottenham EN VIVO EN DIRECTO: alineaciones

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Schöne, Van de Beek; Ziyech, Tadic y Neres.

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko, Eriksen; Dele Alli, Lucas Moura y Son.

Ajax vs. Tottenham EN VIVO EN DIRECTO: sigue el minuto a minuto

Ajax recibe este miércoles al Tottenham, en la vuelta de las semifinales de la Champions League, entre los elogios de media Europa gracias a la alegría de su "fútbol total" y con la obligación de no confiarse por la ventaja que le da el 0-1 conseguido en Londres. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá al finalista por el torneo de clubes más importante de Europa.

Ajax vs. Tottenham: horas y canales en el mundo

Ajax vs. Tottenham EN VIVO: qué canal transmite en directo la semifinal de Champions League

Tras eliminar al Real Madrid y a la Juventus, el equipo de Ámsterdam tiene en su mano llegar a la final y reeditar la mítica temporada 1971/72, cuando con el legendario Johan Cruyff al frente conquistó el triplete y se consolidó como uno de los grandes del Viejo Continente.

El conjunto de Frenkie de Jong, que llevaba sin conseguir un título desde 2014 (Liga Holanda), está muy cerca de repetir la hazaña. Encabeza la Eredivisie holandesa a dos partidos del final, con los mismos puntos que el PSV Eindhoven, pero por delante gracias a una diferencia favorable de goles, y el pasado domingo se alzó con la Copa de Holanda gracias a una contundente victoria en la final (4-0) frente al Willem II.

En este primer título objetivo, Erik Ten Hag se permitió el lujo de dejar en el banquillo a Joel Veltman, David Neres y Lasse Schone, aunque estos dos últimos salieron en la segunda parte en sustitución de Hakim Ziyech y Frenkie de Jong. Todo el plantel rojiblanco está a disposición de su entrenador.

La afición holandesa llenará el Johan Cruyff Arena, estadio que en Champions League sólo ha presenciado una derrota del Ajax, la que sufrió contra el Real Madrid en octavos de final por 1-2.

El Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, después de encajar su tercera derrota consecutiva, aterriza en el Johan Cruyff Arena con el deber de remontar el 0-1 cosechado en su estadio hace una semana.

De conseguirlo, los 'Spurs' disputarían la primera final de Champions League de su historia y la quinta europea, tras ganar dos Copas Uefa (1972 y 1984), perder una (1974) y ganar una Recopa (1963).

La mejor noticia para los de Mauricio Pochettino es la recuperación de Heung-Min Son para la causa. El surcoreano se perdió la ida por acumulación de tarjetas amarillas y volverá al once titular después de un fin de semana complicado. Fue titular en la derrota del Tottenham ante el Bournemouth (1-0) y expulsado en la primera parte por una agresión sin balón.

Uno de los héroes contra el Manchester City retorna a los planes de Pochettino y el que probablemente se caiga del once sea el español Fernando Llorente. Quien también podría volver sería Jan Vertonghen, que sufrió una conmoción en el partido de ida en un choque con su compañero Toby Alderweireld.

Los londinenses intentarán vengar su última cruzada en unas semifinales de Copa de Europa, cuando cayeron en 1962 ante el eventual campeón, el Benfica de Eusebio.

Ajax vs. Tottenham: probables alineaciones

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic.

Tottenham: Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Sissoko, Eriksen, Dier o Wanyama; Son, Alli, Moura.



Árbitro: Felix Brych (ALE)



Estadio: Johan Cruyff Arena.