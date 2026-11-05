El delantero brasileño amplió su contrato con el FC Barcelona por tres temporadas más. EFE/Alejandro García
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/ Alejandro García
Por Redacción EC

Autor de un espectacular inicio de temporada, el capitán del FC Barcelona Raphinha renovó su contrato hasta 2030 este jueves, anunció el club español.

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