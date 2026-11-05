Autor de un espectacular inicio de temporada, el capitán del FC Barcelona Raphinha renovó su contrato hasta 2030 este jueves, anunció el club español.

“Una declaración de intenciones. Nuestro querido capitán seguirá liderando nuestro proyecto hasta 2030”, señaló el Barça en un comunicado.

El delantero brasileño de 29 años, cuyo contrato terminaba en 2028, había declarado en septiembre en una entrevista que deseaba continuar su aventura en Barcelona e incluso terminar en la capital catalana su carrera.

Después de firmar su nuevo contrato en las oficinas del club acompañado por el presidente Joan Laporta, el jugador de Porto Alegre se mostró orgulloso en declaraciones a los medios de comunicación de seguir defendiendo más años la zamarra azulgrana.

“Tras los dos primeros años en el club, no me imaginaba estar aquí, aunque muchos de vosotros (los periodistas) tampoco, porque me pegaron hostias. Yo sabía hasta dónde podía llegar”, aseveró.

Recolocado como delantero centro tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, Raphinha es el jugador más decisivo de Europa desde el inicio de la temporada, con 19 goles y tres asistencias en trece partidos en todas las competiciones.