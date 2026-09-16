¡Está imparable! Doblete de Raphinha para el 4-1 de Barcelona vs Racing de Santander | VIDEO
¡Está imparable! Doblete de Raphinha para el 4-1 de Barcelona vs Racing de Santander | VIDEO
Por Redacción EC

Raphinha viene siendo una de las figuras de este Barcelona que luce imparable ante Racing de Santander. El brasileño apareció para firmar su doblete en el Camp Nou y darle la ventaja 4-1 a los azulgranas por la fecha 6 de LaLiga. El primer tanto llegó a los 25′ de penal. El extremo culé no falló desde los doce pasos y estiró la ventaja de el equipo de Hansi Flick. Más tarde, volvió a aparecer en el área con una definición cruzada y rasante para sellar el segundo de su cuenta personal. El brasileño ya lleva 10 goles en el inicio de temporada con el ‘Barza’.

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