¡Está imparable! Doblete de Raphinha para el 4-1 de Barcelona vs Racing de Santander | VIDEO

Raphinha viene siendo una de las figuras de este Barcelona que luce imparable ante Racing de Santander. El brasileño apareció para firmar su doblete en el Camp Nou y darle la ventaja 4-1 a los azulgranas por la fecha 6 de LaLiga. El primer tanto llegó a los 25′ de penal. El extremo culé no falló desde los doce pasos y estiró la ventaja de el equipo de Hansi Flick. Más tarde, volvió a aparecer en el área con una definición cruzada y rasante para sellar el segundo de su cuenta personal. El brasileño ya lleva 10 goles en el inicio de temporada con el ‘Barza’.

Raphinha viene siendo una de las figuras de este Barcelona que luce imparable ante Racing de Santander. El brasileño apareció para firmar su doblete en el Camp Nou y darle la ventaja 4-1 a los azulgranas por la fecha 6 de LaLiga. El primer tanto llegó a los 25′ de penal. El extremo culé no falló desde los doce pasos y estiró la ventaja de el equipo de Hansi Flick. Más tarde, volvió a aparecer en el área con una definición cruzada y rasante para sellar el segundo de su cuenta personal. El brasileño ya lleva 10 goles en el inicio de temporada con el ‘Barza’. Primer gol de Raphinha NO PARA DE MARCAR: Raphinha le ganó el duelo a Agirrezabala y firmó el 2-0 de Barcelona vs. Racing de Santander.



📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/nZjdBDxXMW — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026 Segundo gol de Raphinha NO FRENAN NI UN SEGUNDO: Rodri recuperó, Barcelona sacó la contra y Raphinha anotó su doblete para el 4-1 ante Racing de Santander.



📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/pY3jMxrdG8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru