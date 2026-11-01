¡A tomar conciencia! Atlético Grau presentó, previo al duelo ante Universitario de Deportes una camiseta ‘manchada’ que causó más de una interrogante entre los espectadores.

En una campaña de concientización sobre el Fenómeno de El Niño, el club ‘Albo’ exhibió una camiseta con una mancha horizontal que representa la altura a la que llegó el agua durante las inundaciones en Piura en el 2017.

Durante aquel año el agua llegó hasta un metro y medio de altura. El mensaje es claro: si el agua empieza a subir, no arriesgues tu vida por salvar tus pertenencias. Identifica tu ruta de evacuación y sal a tiempo junto a tu familia.