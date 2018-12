Beto da Silva jugará en Lobos BUAP de México por todo el 2019

El 2018 no ha sido el mejor año para Beto da Silva. El atacante no tuvo continuidad en ninguno de los equipos que estuvo. Sin embargo, la próxima temporada tendrá otra oportunidad porque fue confirmado como nuevo refuerzo de los Lobos BUAP.

Beto da Silva llegó en septiembre a Tigres UANL con la intención de ganarse un lugar pero no le fue bien. El ex Sporting Cristal no estaba en los planes del conjunto felino y decidió buscar nuevos horizontes.

“Informamos que el peruano Beto da Silva se va a préstamo a Loa Lobos BUAP. ¡Mucha Suerte Beto!”, fue el mensaje que publicó Tigres sobre el traspaso del atacante nacional.

Beto da Silva tenía posibilidades de llegar a Querétaro, pero al final se decidió por los Lobos BUAP. Cabe resaltar que el cuadro mexicano será el sexto equipo en su corta carrera.