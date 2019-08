Matt Hardy: "Perú me recuerda cuando la WWE estaba en sus mejores momentos"

Matt Hardy es una leyenda de la lucha libre y de la WWE. Es de esas que adquieren dicho rótulo no solo por lo su trabajo dentro del ring, sino por su estilo de vida afuera de este. Hablar de él, es referirnos a su polémica vida llena de arrestos, presuntos suicidios, pero también de sus tres campeonatos mundiales, sus dos títulos mundiales de peso pesado de la TNA y de la vez que se coronó como el mejor de la ECW. Además de ser campeón de peso crucero de WWE y campeón de los Estados Unidos de WW. Y claro, del éxito que produjo la famosa pareja conformada con su hermano Jeff Hardy: The Hardy Boyz.

Minutos antes de comenzar el show de la WWE Live Perú en el Jockey Club, el histórico luchador se dio un tiempo para conversar en exclusiva con El Comercio. Si en el cuadrilátero se muestra serio e intimidante, frente al micrófono se muestra amigable y, de rato en rato, hasta se le escapa una sonrisa. ¿La razón? el último evento que se realizó como independiente fue aquí, luego volvió a la WWE. Lima es una ciudad especial para él, por eso promete volver, aunque ya no para pelear.

- ¿Qué tanto conoces de la lucha libre en Perú y que opinión tienes sobre esta?

Me encanta Perú, siempre que estoy aquí me siento muy bien. Antes de regresar a la WWE estuve con mi hermano Hugo en otro tipo de show. Estoy feliz de compartir con los fanáticos peruanos, que hay bastantes. Sobre la lucha libre que se practica conozco poco.

Ya en el evento, Matt Hardy perdió la pelea ante el mexicano Andrade. (Foto: César Campos)

-¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país?

Todo en realidad. El frío complicó a algunos luchadores pero conmigo todo está perfecto. Mientras no llueva todo bien (risas).

-¿Qué anécdotas has tenido con los fans peruanos?

Ya tuve momentos espectaculares con ellos. Llegamos de Bogotá y había muchos fans que nos recibieron de gran manera en el aeropuerto. Me recuerda cuando la WWE estaba en uno de sus mejores momentos, hace unos años atrás.

- ¿En qué momento estás de tu carrera?

Yo sé que estoy en el final de mi carrera. Pero siento que todavía tengo nivel para competir en gran nivel un par de años más. Luego me gustaría participar de la parte creativa o desarrollo de talentos. Quisiera trabajar en ese sector de la mano de nuestro presidente Vince McMahon.

-¿Volverán los Hardy Boyz?

Ambos hemos sido muy exitosos a nivel individual. Sin embargo, tenemos claro que los Hardy Boyz han sido un éxito en todo sentido a nivel internacional. Y sí, volveremos a trabajar juntos, pero primero Jeff debe recuperarse de su lesión, y eso será en noviembre.

-¿Te costó separar el personaje de tu verdadera forma de ser?

Puede que al principio de mi carrera sí. Sin embargo, ya con tantos años de experiencia encima sé que puedo ser Matt Hardy en el ring o cualquier personaje que me toque caracterizar y luego ser yo mismo con mi familia y mis hijos.

-¿Te falta ganar algo antes del retiro?

No creo que sea así, estoy muy feliz con todo lo que he ganado. Mi objetivo ahora es dedicarme a ayudar que el talento joven no se pierda.

-¿Qué consejo le darías a los luchadores peruanos que sueñan un día ser como tú?

El mejor consejo que les puedo dar es que tienen que meterse de lleno. No pueden hacer las cosas a medias, deben desayunar, almorzar y cenar lucha libre. Es la única manera que conozco para triunfar en este mundo.