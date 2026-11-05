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Resumen

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La inteligencia artificial puede optimizar el análisis del entrenamiento, pero el seguimiento individual sigue siendo clave para tomar buenas decisiones. (Foto: Magnific)
La inteligencia artificial puede optimizar el análisis del entrenamiento, pero el seguimiento individual sigue siendo clave para tomar buenas decisiones. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

¿Qué pasa cuando una aplicación recomienda una sesión exigente, pero el corredor siente que necesita descansar? ¿Debe confiar en los datos de su reloj o en las señales de su propio cuerpo? La inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para planificar los entrenamientos, aunque su uso también plantea una pregunta: ¿hasta dónde podemos delegar nuestras decisiones deportivas a un algoritmo?

Merlín IA

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