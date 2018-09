Aunque el frío limeño no es uno de los más extremos, levantarse a las 4:30 a.m. para ir a correr no es tarea sencilla. Por eso, el primer paso para lograrlo es encontrar una motivación. Bajo este concepto es que nacieron los Entel Challenge en el 2016, con la finalidad de ayudar a que los runners tengan metas que alcanzar en un determinado tiempo.

En la actualidad diversos atletas han recorrido más de 100 kilómetros gracias a este reto y esta competencia cuenta con más de 5,000 participantes constantes. “Tener objetivos y metas en el plan de entrenamiento es importante porque se tiene un incentivo y permite sostener la práctica en el tiempo”, explica Renzo Bartra de 42.195 Club de Fondismo (abajo)

​El último Entel Challenge se acumularon más de 120,000 kilómetros entre todos los participantes.

Este tipo de retos a lo largo del año poco a poco va formando una rutina y aunque en un principio la motivación podría ser por los premios, luego se puede transformar en un estilo de vida. Esa fue la gran conclusión que se obtuvo del encuentro de atletas en el primer desayuno organizado por Sportafolio y El Comercio en el hotel BTH.

En este evento, los invitados a través de una sencilla evaluación de ASICS podían descubrir cuál era su tipo de pisada, además recibieron una charla sobre "Las características del corredor de fondo" dirigida por Renzo Bartra y al finalizar fueron partícipes de diversos sorteos como tickets de carrera para el Entel 10 y packs de drenaje muscular en Fisiored.

“No solo se trata de salir a correr y acumular kilómetros es crear consciencia y acostumbrar a tu cuerpo a una actividad física y aumentar kilómetros de manera progresiva. Acceder al Entel Challenge es muy fácil. Solo tienes que inscribirte, bajar la app y animarte a cumplir la meta”, menciona Claudia Bernal de Atletas Perú.

En el evento los atletas lograron conocer a las personas que están detrás de la organización de estos retos virtuales. “Creo que es importante que se conozca a las personas que están detrás porque ahí uno puede compartir experiencias e ideas para seguir mejorando”, dice Alejandro Pinedo de All Running Perú.

Asimismo, en la charla que brindo Bartra el atleta explicó la necesidad de crear hábitos “Si el running se convierte en una disciplina lo inculcamos a las personas que nos rodean y se convierte en un círculo virtuoso”, explica quien además comparte 4 consejos para aquellos que quieran empezar a entrenar.

4 CONSEJOS PARA EMPEZAR A ENTRENAR

1. Construir hábitos. Levantarse temprano y llevar una alimentación saludable son los primeros cambios que debes realizar para comenzar un entrenamiento completo.

2. Ponerse metas. Este punto es importante ya que sin estas sería muy difícil empezar una práctica constante. En un inicio los objetivos, no deberían ser tan ambiciosos y si no realistas. Eso no quiere decir que no requerirá de esfuerzo, pero si deben de ser metas alcanzables.

3. Buscar especialistas. Es vital rodearse de personas que tenga experiencia en el deporte. De ser posible, se recomienda unirse a un grupo de running. Así, encontrarás una comunidad que te motive a diario.

4. Motivarse. En el día a día es necesario darse ánimos, ya sea con charlas, videos o talleres de running a los que puedas asistir.