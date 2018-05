- / -

Para encontrar a la segunda mujer más poderosa del mundo, debemos bajar 10 lugares en la lista de Forbes hasta el puesto número 14, donde se ubica la primera ministra británica Theresa May. May, de 61 años, enfrentó un duro revés cuando en 2017 llamó a elecciones anticipadas para apuntalar la mayoría de su partido Conservador en el Parlamento y obtuvo un resultado contraproducente perdiendo la mayoría absoluta. Después logró un pacto con el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte que le garantizó la mayoría parlamentaria. Y con esta turbulencia de fondo, May ahora es la encargada de guiar a su país en su separación de la Unión Europea, cuyo plazo vence en abril de 2019. (Foto: Getty Images)