Alianza Lima: “Terminaremos de pagar la deuda concursal en el 2028”

Los malos resultados han acompañado a Alianza Lima en sus últimos encuentros. Sin embargo, Renzo Ratto asegura estar ganando en su campo el partido, reduciendo la deuda del club y realizando inversiones en beneficio del mismo.

Hay rumores de que una empresa busca comprar la deuda que tiene el club con la Sunat. Si esto se concreta, usted posiblemente dejaría el club, ¿qué mensaje le daría a la nueva administración?

Que sigan manteniendo el orden y la responsabilidad en el sistema financiero que es lo que hace que la institución siga teniendo holgura para poder invertir en infraestructura y en las divisiones menores.

¿A cuánto asciende la deuda del club?

La deuda total es menos de S/47 millones. De ese monto, el 60% le corresponde a la Sunat. Los otros porcentajes son laborales y comerciales. El mayor acreedor es la Sunat, que preside la Junta de Acreedores.

¿Se ha venido cancelando la deuda con la Sunat?

Se está pagando la deuda en todo momento y se está honrando todos los compromisos y se ha reducido justamente el pasivo de la institución, lo que permite que se tenga mayor flujo de caja para poder tener algunas inversiones en las áreas de menores y en las áreas de infraestructura que permita que la institución siga avanzando.

¿Cómo la vienen amortizando?

Desde el año pasado, estamos pagando 60% más de la cuota concursal. Así, estamos pagando S/1,6 millones por cuotas (son cuatro al año) y, adicionalmente, se ha dado un prepago de S/200 mil a los acreedores.



Alianza Lima sigue trabajando para culminar con el pago de la deuda concursal a sus acreedores. (Foto: EFE)

¿En cuánto tiempo estiman cancelar el total de la deuda?

El pago de la deuda concursal vence en el 2028. Nuestro cronograma de pagos se fijó en un período de 12 años.



¿Cómo se dividen los ingresos que percibe Alianza Lima?

En el 2018, los ingresos por derechos televisivos representaron el 36% del total; la taquilla aportó el 19%; los auspicios el 16%; y lo restante son por las academias, publicidad y regalías. Además, el premio por participar en la Copa Libertadores representó un 22% (S/1,8 millones, monto que para este año aumentó). En total, obtuvimos S/49 millones.

¿Qué ocurre si este año Alianza no clasifica a ningún torneo internacional?

Tenemos que hacer la tarea para no estar dependiendo solamente de los premios. Lo ideal es que nosotros vayamos todos los años.

Estamos hablando del 22% de sus ingresos el año pasado, es considerable.

Por supuesto. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos tener otras herramientas para generar ingresos.



La compra de camisetas piratas, ¿en qué medida afecta los ingresos del club?

Nosotros en ese aspecto estamos cubiertos porque tenemos unas regalías mínimas. Esto es parte del acuerdo entre Alianza Lima y la empresa Nike.



Esta será la nueva camiseta de Alianza Lima para la temporada 2019. (Foto: Alianza Lima)

Se sabe que cuando Miguel Ángel Russo llegó a un acuerdo con el club, pidió que se contrate a algunos jugadores. ¿Por qué no se cumplió con ese pedido?

Como administración, vamos a hacer el esfuerzo para tener los mejores resultados como institución. Si para esto se necesita hacer un esfuerzo adicional, lo vamos a evaluar. Ahora los resultados no se están dando, pero yo tengo confianza de que esto va a mejorar en los próximos partidos. Nosotros renovamos el compromiso con los jugadores y con el comando técnico que tenemos.



¿Hay un tope salarial para contratar jugadores?

Somos muy racionales en el gasto. La mayor incidencia en el gasto es en los mayores con S/26 mlls. en el 2018; es decir, el 53% de los ingresos.



¿El señor Russo le es muy caro al club?

No quisiera hablar sobre esos detalles que solo a él le conciernen. Nosotros estamos muy contentos con el acuerdo que tuvimos con él.

Quizás han podido lograr buenos resultados financieros, pero cuando en el campo no se tienen los resultados esperados, el hincha tiende a cuestionar a toda la institución. ¿Qué le diría a los hinchas?

Que siempre he tratado de hacer mi mayor esfuerzo. He tratado de respetar a la institución en todo momento y la he tenido por encima de todo, con la finalidad de seguirla desarrollando. Entré con las manos limpias y me voy con las manos limpias, si en caso esa fuera la decisión de los acreedores. Estoy totalmente satisfecho con los logros y estoy contento con el equipo que he dirigido, no solamente en lo deportivo, también en lo administrativo.

Después de Alianza, ¿cuál es su mayor sueño?

El próximo reto profesional solo Dios lo sabe. No podría adelantar alguna opinión al respecto.

¿El 2019 será un buen año para Alianza Lima?

Creo que la institución va a seguir avanzando y lo que tenemos que cuidar es siempre un manejo responsable y el compromiso de seguir adelante con la institución.