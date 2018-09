Osiptel pide que opiniones otorgadas al MTC sean vinculantes

En su presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, Osiptel pidió a los legisladores que las opiniones, informes y recomendaciones que realiza al MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) sean de carácter vinculante.

Rafael Muente, presidente del Osiptel, expuso que en los últimos diez años han remitido variedad de informes con recomendaciones sobre el uso del espectro radioeléctrico que no han sido tomadas en consideración, pues no son vinculantes o de aplicación obligatoria.

En la actualidad, recalcó, es el MTC quien toma las decisiones sobre el uso que se da al espectro y quien otorga las bandas en concesión. Cuando lo solicita, el Osiptel le brinda sus opiniones sobre cómo proceder, pero en varias ocasiones sus recomendaciones resultan archivadas o desestimadas.

Osiptel expuso ante los congresistas un resumen de las últimas oportunidades en las que opinó en contra de las transferencias de espectro entre operadores.

Como ejemplo citó que en el caso de las adquisiciones realizadas por la empresa Claro en los últimos años, el regulador emitió varios informes en los que recomendaba no aprobar las transferencias de espectro porque se podía afectar el equilibrio competitivo en el mercado. No obstante ello, sus opiniones no fueron tomadas en cuenta hasta este año, en que finalmente se denegó la absorción de Olo por parte de Claro.

EL CASO DE BITEL

Con relación a las concesiones de parte del espectro de la banda 2,5 GHz a Bitel a solicitud de parte, sin concurso público, Muente señaló que no fueron consultados sobre el particular y se enteraron "de casualidad" dos meses después de haberse concretado.



La concesión otorgada a Bitel fue firmada el 29 de diciembre, sin embargo no salió publicada en el diario El Peruano ni en ningún sitio público y, por tanto, no tuvieron cómo enterarse de que había sido concedido dicha porción de espectro. Su opinión, contraria a la operación, recién ha sido emitida ahora que se está revisando si hubo irregularidades en el proceso.

Desde el MTC sostienen que dicha resolución no fue publicada en El Peruano porque era una disposición directoral firmada por la ex directora de concesiones en comunicaciones y ese tipo de medidas no se publican en el diario oficial.

Los congresistas integrantes de la comisión expresaron su rechazo ante las irregularidades expresadas. Les pareció "curioso y preocupante" que no se haya informado al regulador sobre el tema y calificaron de "espantoso" el hecho de que no se haya concursado la banda y haya sido entregada en concesión con rapidez y sigilo el "último día hábil del año".

Los integrantes de la comisión concordaron en la necesidad de que las opiniones del Osiptel deberían ser vinculantes y, además de plantearse en la agenda la necesidad de cambiar la ley vigente, manifestaron su deseo de investigar con mayor profundidad el caso de Bitel.

Según el Osiptel, en Lima se observa una distribución poco apropiada del espectro en las bandas altas.

ESPECTRO EN REORGANIZACIÓN

Con relación al proceso de reordenamiento del espectro que ha iniciado el MTC, Osiptel informó que es algo que se viene pidiendo desde hace varios años atrás y sobre lo cual ya han dado sus respectivas recomendaciones.

Detallaron que han emitido algunas sugerencias de mejora a la ecuación que está proponiendo el MTC para realizar su labor de monitoreo del uso eficiente del espectro y lograr una reorganización acorde a los estándares internacionales.

Hasta ahora, dijeron, se ha dado una asignación un tanto desordenada que ha conllevado que exista concentración o acaparamiento en las bandas altas (arriba de 1 GHz, pero en la de 2,5 GHz especialmente). Es por eso que se ha pedido en reiteradas oportunidades no aprobar compras de empresas en dicha banda.

Distribución de bandas de frecuencia por operador.

Según los estimados que se manejan, Movistar es el operador que más volumen de espectro suma si se considera las bandas altas y bajas, tanto en Lima como en provincias. Su distribución por bandas es pareja.

Eso no sucede con los grupos que son propietarios de Entel y Claro, quienes se calcula que tienen cada uno en promedio la mitad de espectro que posee Movistar a nivel nacional, pero sus volúmenes son mucho mayores que los del resto si solo se observan las bandas altas. Bitel, entanto, es el que menos espectro tiene tanto en bandas altas como bajas. Y para lograr un mercado equilibrado se requiere que todos tengan una porción equivalente de espectro tanto en las bandas altas como las bajas.

"El espectro tiene efecto en la competencia", aseguraron desde el Osiptel, y por eso las nuevas normas que se van a emitir deben brindar una adecuada gestión del espectro para garantizar un mercado con igualdad de oportunidades para todos los actores.

Desde el MTC garantizaron que ya no se podrán dar nuevas asignaciones como la de Bitel, sin concurso público, y que pronto se publicarán para comentarios las normas que proponen una nueva forma de monitorear el uso eficiente del espectro. Si este no es usado adecuadamente podrá ser revertido al Estado y entrar a concurso.