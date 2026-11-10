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Resumen

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Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza que el Perú tiene con qué.
Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza que el Perú tiene con qué.
Por Aldo Ferrini

Hace un par de semanas, más de noventa peruanos viajamos a Nueva York para participar en inPerú. Sector público y privado, juntos, con un objetivo: explicarle al mundo por qué vale la pena invertir en el Perú. La historia es sólida.

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