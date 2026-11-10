Hace un par de semanas, más de noventa peruanos viajamos a Nueva York para participar en inPerú. Sector público y privado, juntos, con un objetivo: explicarle al mundo por qué vale la pena invertir en el Perú. La historia es sólida.

La inversión privada creció 15,5% en el primer semestre, su mejor ritmo desde 2012. Las exportaciones sumaron US$ 83 mil millones a septiembre, un récord. Las reservas internacionales rondan los US$ 100 mil millones. La deuda pública está en torno al 30% del PBI, menos de la mitad del promedio de la región, y el riesgo país se ubica entre 100 y 125 puntos básicos, la mitad del promedio de nuestros pares. Hay una cartera de US$ 35 mil millones en APP y otros US$ 64 mil millones en proyectos mineros.

El mundo no regala oportunidades, abre ventanas. Hoy, el cobre y el oro están en niveles muy atractivos, el capital global busca infraestructura y la inteligencia artificial demanda energía y minerales como nunca. Solo aprovecha esas oportunidades quien está preparado. En lo económico, el Perú lo está desde hace años. En lo político, los últimos diez años han sido difíciles, si no imposibles, de entender y explicar. Así es difícil convencer a alguien de invertir a 30 años.

Lo ocurrido en Estados Unidos recuerda lo rápido que puede cambiar el viento. La derrota republicana en los ‘midterms’ y la caída de los mercados del 5 de noviembre pusieron en duda el ritmo de inversión en IA. Los votantes no quieren cargar con la energía, el agua y el terreno de los data centers: 40 de 41 consultas locales los rechazaron. Así de rápido se abren y se cierran las ventanas. Afortunadamente, la transformación de la IA es real. Si los data centers no se construyen allá, se construirán en otro lugar. ¿Por qué no aquí? La pregunta no es si habrá oportunidades, sino si estaremos listos.

La fortaleza macroeconómica no es un cheque en blanco. Piensa en quien evalúa una mina que tardará diez años en producir o en el empresario que necesita ampliar su capacidad productiva. A ninguno le quita el sueño el precio de mañana, sino saber si las reglas serán las mismas cuando su inversión entre en operación. Estabilidad no significa pensar igual. Significa ponernos de acuerdo en lo básico y respetarlo: contratos que se cumplen, disciplina fiscal, autonomía del BCR, formalización y un gasto público de calidad. El MEF proyecta un crecimiento de 3,8% anual hasta 2030, casi el doble que la región. Con siete de cada diez trabajadores en la informalidad, cada punto que dejamos pasar tiene nombre y apellido.

El bienestar de los peruanos no es tarea solo del gobierno de turno. Es de todos. No se trata de quién gana la discusión, sino de quién suma. No de lo que nos separa, sino de lo que nos une. En Nueva York se demostró que, cuando el sector público y el privado reman en la misma dirección, el mundo escucha. Hagámoslo también en casa. La ventana está abierta.