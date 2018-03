Cines: ¿Se podrá llevar alimentos sin registro sanitario?

El director ejecutivo de la cadena de cines Cineplanet, Fernando Soriano, declaró que se asegurarán que los productos que lleven los consumidores a las funciones cumplan con los estándares de salubridad y seguridad.

El pasado viernes, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Tribunal del Indecopi resolvió los pedidos de aclaración formulados por Cineplex S.A. (Cineplanet) y Cinemark del Perú, determinando que los consumidores puedan ingresar con sus propios alimentos, siendo estos similares a los ofrecidos en los establecimientos.

Ante ello, Soriano señaló que una de las premisas que consideran importantes en la decisión del Indecopi es que la cadena de cine debe cuidar la seguridad, sanidad, salud e infraestructura del cine.

Soriano ha resaltado que una de las primeras acciones será orientar a los trabajadores y clientes sobre los mecanismos con los que se aplicará esta medida en las salas de cine.

"Me refiero por ejemplo a productos que son comprados en un ambulante que no reúne las condiciones, que no tiene Digesa, que no tienen una serie de cosas. Esos productos, lo más probable, es que no dejemos ingresar", indicó.

"Pero si traes su canchita en empaque de Digesa, comprados en una tienda con todas las regulaciones, definitivamente los vamos a dejar entrar", agregó.

Sin embargo, en referencia a los alimentos llevados desde el hogar, Soriano no hizo referencia alguna.

RESPUESTA DE ASPEC

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Crisólogo Cáceres, afirmó que la medida es exagerada, dado que la canchita que se vende en los cines no cuenta con registro sanitario.

“Si piden registro sanitario, ellos deberían decir en qué proporción utilizan la canchita, el aceite y la sal, y lo mismo tiene que ocurrir con los sándwiches de hog dog, churros o nachos que vende”, expresó.

En cuanto a los ambulantes fuera de los cines, Cáceres precisó que se debe entender que ellos tienen autorización sanitaria municipal para la venta de los productos. Caso distinto ocurre con los snacks, que son productos industrializados y que deberán cumplir con los requisitos sanitarios que exige la ley.

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA

Desde este sábado 17 y miércoles, en el caso de Cineplanet, y 21 de marzo, en el caso de Cinemark, los usuarios podrán ingresar a las salas de cines sin la limitación de poder comprar sus productos fuera del establecimiento.

Por ello, Cáceres puntualizó que harán un monitoreo en las salas de los cines observando la actitud de los cines frente a los consumidores.

“De ser necesario, se grabará en video y en caso de incumplimiento podríamos elevar una nueva denuncia”, señaló Cáceres quien precisó que, en caso los consumidores no puedan ingresar a las salas de cines con los productos similares, llenen los libros de reclamación que debería tener cada sala de cine.

