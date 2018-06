Cuba: “El Estado está lleno de fracasos con las exoneraciones”

El Gobierno Peruano deja de recaudar cada año el equivalente a 2,2% del PBI debido a gastos tributarios, es decir, beneficios sobre impuestos que se dan a diversos sectores, como son las exoneraciones. Elmer Cuba, socio de Macroconsult, elaboró un estudio sobre la falta de evaluaciones de impacto de estos beneficios, por encargo de Ciudadanos al Día y el Consorcio de Investigación Económica y Social.

Hay más de 200 gastos tributarios en el país, con un costo elevado. ¿Cuántos realmente están bien puestos?

La gran minoría está bien puesta. Un ejemplo es la exoneración al diésel cuando produces electricidad en horas punta. Hay otras más discutibles, fruto del lobby puro y duro, y otras más populistas.



¿En qué grupo ve los beneficios al agro?

En el caso peruano, los beneficios al agro han funcionado. Las políticas laborales y tributarias han resultado en una expansión importante que no ha terminado, está en proceso.



¿En ese sector se ya podría pagar la tasa completa de Impuesto a la Renta [IR]?

En la agricultura hay consenso de que el 15% de IR podría ir desapareciendo, pero hay que defender a muerte el régimen laboral que ha sido la principal política.

Se ha estado discutiendo la posibilidad de replicar ese éxito en sectores como acuicultura o forestal. ¿Sería positivo?

Ahí tendría mucho cuidado porque generalmente el Estado está lleno de fracasos en las exoneraciones. En el agro hemos hecho lo que mucha gente piensa que no se debe hacer, que es elegir ganadores. Habría que analizar más fino en otros sectores y los plazos, porque, por ejemplo, en el rubro forestal es a 20 años.



¿Hay espacio para generar recaudación eliminando exoneraciones sin mucha oposición?

Ha pasado bajo el radar la inafectación de renta de las CTS. El sueldo anual paga IR, pero las CTS no pagan ese impuesto y la pregunta es por qué, si son más de S/1.000 millones por recaudar. Eso pasaría desapercibido por las personas, es un poquito de cada medio sueldo que no se puede tocar.

En su investigación encuentra que en el Perú no hay más que dos estudios sobre los beneficios de los gastos tributarios. ¿Quién podría iniciar esta tarea?

Queremos ponerlos en cuestión y evaluar uno por uno, ya sea por la academia, la Sunat o los propios sectores involucrados. Así se podría evaluar cuál se queda y cuál no.



¿En quién recaería la evaluación dentro del Ejecutivo?

Cada ministerio tiene ingresos del presupuesto y gastos tributarios asignados a él. Habría que preguntarle a los sectores si prefieren eso [mantener los beneficios] o recibir la plata que se recaudaría si no existieran. Por ejemplo, el Minedu podría preferir recibir los S/1.000 millones que deja de percibir. Esa pregunta habría que hacerla a cada pliego. Esa evaluación sería urgente.



¿Quién maneja los datos que permitan hacer la evaluación?

La Sunat puede saber cuánto deja de recaudar por región y también lo saben los sectores donde se apliquen los gastos tributarios.