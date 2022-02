Conforme a los criterios de Saber más

En el 2015, la distribuidora Jorge Baron iniciaba sus operaciones comerciales repartiendo productos de consumo masivo en la ciudad de Iquitos, Loreto. Su gerente general, Jorge Luis López, contaba con expertise en el rubro, pero no con financiamiento para ver su empresa crecer. Ello, sin embargo, no le impidió que la firma pueda alcanzar un crecimiento sostenido año a año y llegar a facturar S/45 millones en el 2021. Más allá de los números, y tras ser reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC), el ejecutivo resalta la filosofía de “crecer escuchando”.

—¿Cómo fue el camino hacia la expansión de su empresa?

Hipotequé todo lo que tenía. Aposté solamente a una oportunidad porque no había una segunda y comencé a trabajar detenidamente. En la mañana, la casa [donde yo vivía] era oficina y, en la noche, dormitorio. Cuando [el espacio] ya no alcanzaba para colocar más productos, alquilé una casa más; pero no era suficiente. En enero del 2016, el banco me propuso comprar un almacén.

—¿Cuáles fueron los pilares que acompañaron esta ruta?

Fueron cuatro. [El primero] es que no hemos jugado al empresario, [sino que] sabemos lo que estamos haciendo. Segundo, trabajamos en un almacén 24/7; tercero, apostamos por ser rentables y el último es el factor humano. Tenemos una filosofía de crecer escuchando.

—Considerando estas actitudes y los resultados obtenidos, ¿cuentan con planes de expansión para los próximos años?

Según nuestros estudios de mercado, estamos en tercer lugar [como empresa de distribución]. Si quieres expandirte, [primero] tienes que ser líder acá; después, tienes que mirar a otro lado. Ahora, nuestra visión es tomar el liderazgo [en Loreto] en los próximos años para ser especialistas en redes de distribución.

—Con ello en mente, ¿cómo recibió este galardón?

Me sentí muy honrado y orgulloso. Comparé esta alegría [con la de viajar] al Mundial de Rusia y no paraba de llorar. Sentí que alguien nos vio. Soy el primero en transmitir conocimiento a otros emprendedores.