Los litigios marcaron el 2025 y crecieron a doble dígito, sostiene DLA Piper

Una economía dinámica impulsó la demanda de servicios legales durante el 2025, lo que se tradujo en un crecimiento de 15% para la firma de abogados DLA Piper. Para 2026, el estudio espera replicar dicho resultado, pese al contexto electoral que se avecina.

Sus socios Sergio Barboza y Luis Vargas conversaron con Día 1 e hicieron un balance del desempeño del sector el año pasado. En ese marco, destacaron la actividad de cinco rubros en particular —minería, energía, agroindustria, logística y tecnología—, que marcaron la pauta en la demanda de servicios legales.

“Esos sectores han sido los que han liderado la asesoría, por el volumen de transacciones registrado [...]. Por ejemplo, las exportaciones tuvieron una incidencia directa en la agroindustria y la minería”, explica Vargas.

Sergio Barboza y Luis Vargas, socios en DLA Piper, firma que lleva 20 años en el mercado peruano.

Los servicios más demandados

La dinámica de estos sectores se reflejó en un mayor movimiento de las verticales transaccional y de litigios. La primera creció 20%, impulsada por una alta demanda de servicios vinculados a fusiones y adquisiciones (M&A) y asesorías financieras, entre otros.

No obstante, la vertical de controversias tuvo un mayor protagonismo durante el año. Esta práctica registró un crecimiento de 30%, en línea con la expansión de su equipo procesal, y duplicó su facturación en los dos últimos años, hasta el cierre de 2025.

“Tenemos dos socios en esa área y un equipo de 10 abogados, pero en términos de ‘market share’ hemos ampliado significativamente nuestra cobertura a nivel de litigios”, sostiene Barboza.

De acuerdo con ambos socios, la estrategia de especialización por industrias ha sido clave para captar mayor interés de los clientes y consolidar su posicionamiento en el mercado peruano, donde la firma tiene 20 años de presencia.

“Nuestro acercamiento al cliente es más por sectores e industrias que por especializaciones legales. En muchos casos nos buscan porque tenemos un conocimiento bastante desarrollado en industrias como deporte, salud y entretenimiento”, señala Vargas.

Perú en la mira de los inversionistas

Según TTR Data, hasta septiembre de 2025, las adquisiciones ‘inbound’ —compras de empresas locales por capital extranjero— sumaron US$ 658,40 millones en 53 transacciones en el Perú. Estados Unidos lideró en número de operaciones; sin embargo, Chile concentró el mayor monto invertido, con US$ 338,10 millones.

En ese contexto, como firma full service con presencia global, DLA Piper destaca su rol en la asesoría de procesos de expansión, como desinversiones, reestructuraciones y búsqueda de eficiencias estratégicas, tanto para empresas como para fondos de inversión. Este segmento mostró un buen dinamismo durante 2025.

“Hay mucho interés de inversionistas extranjeros en el Perú, con una mirada de mediano y largo plazo”, comenta Barboza. Como muestra, señala las once solicitudes de empresas financieras interesadas en operar en el país, registradas ante la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El atractivo del Perú no se limita a empresas extranjeras. Según Vargas, fondos de inversión están priorizando al país frente a otras economías de la región con escenarios políticos más complejos.

“Colombia solía atraer más inversión que el Perú, pero hoy atraviesa un gobierno de izquierda más radical, lo que ha llevado a muchos inversionistas a mirar al Perú como una alternativa más estable”, precisa, por su parte.

Respecto a las elecciones presidenciales de abril, los socios no perciben la contracción económica que suele observarse en períodos electorales, pese a que esperaban algún ajuste en la segunda mitad de 2025. En ese contexto, 2026 se perfila con buenas perspectivas para la firma.