¿Pago de impuestos presionaría a la baja el dólar esta semana en el Perú? Expertos analizan qué pasará con el tipo de cambio

El tipo de cambio cerró a la baja este lunes y alcanzó una cotización de S/3,358, lo que representó un retroceso de 0,03 % frente al valor del último viernes, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Por qué subió el tipo de cambio?

Este comportamiento respondió, en primer lugar, a una mayor oferta de dólares en el mercado local. De acuerdo con Allisson Pérez, Trader de Divisas en Renta4 SAB, ello se explica por los flujos corporativos propios de la quincena. A este factor se sumó la intervención del BCRP, que continúa actuando en el mercado cambiario para evitar un mayor desplome de la divisa estadounidense.“A esto se sumó un entorno externo algo más favorable para las monedas emergentes, con un dólar global ligeramente más débil tras conocerse datos económicos en Estados Unidos que redujeron presiones inmediatas sobre la política monetaria de la Reserva Federal”, menciona.

En esa misma línea, Gustavo Ayala Maura, Lead FX Perú de Rextie, explica que el último viernes se publicó el reporte de empleo en Estados Unidos, el cual mostró una sorpresiva baja en el número de personas que solicitaron subsidios; estos datos influyen en la expectativa que se tiene por el manejo de la política monetaria de la Reserva Federal. En el plano local, añade que el BCRP intervino directamente en el mercado, comprando US$195 millones a un tipo de cambio promedio de S/3,3580.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Desde una perspectiva de más largo plazo, Ricardo Ávila, Manager de Estudios Económicos de Scotiabank, señala que la presión a la baja sobre el dólar se viene observando desde hace varios meses, en un contexto en el que la cotización de los metales preciosos ha alcanzado nuevos máximos históricos. No obstante, considera que la caída registrada el último viernes no fue significativa.

“Desde inicios de noviembre del año pasado el BCRP viene realizando compras spot de dólares en alrededor de S/3,36 por dólar, estableciendo un piso en dicho nivel. Si bien el viernes hubo una caída, no fue algo significativo, dado que el rango de movimiento viene siendo bien acotado en alrededor de los S/3,36 por dólar gracias a la intervención del BCRP”, refirió.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, ofreció apoyo de su equipo al MEF para la gestión de políticas públicas. (Imagen: Andina)

¿Qué le espera al tipo de cambio esta semana?

Hacia adelante, tanto Scotiabank como Rextie esperan que el dólar se mantenga estable, con una ligera presión a la baja. Esta proyección se sustenta en la expectativa de que el BCRP continúe con sus intervenciones, en un contexto de pago de impuestos por parte de las empresas.

Por su parte, Renta4 SAB prevé para esta semana un desempeño similar al observado en los días previos. “De manera referencial, el dólar podría operar dentro de un rango acotado entre los S/3,3450 y los S/3,3700”, comenta, y descarta la ocurrencia de episodios de alta volatilidad en el corto plazo.

No obstante, este escenario podría cambiar si el BCRP modifica su estrategia de intervención —ya sea dejando vencer posiciones de swaps cambiarios de venta o reduciendo sus compras de dólares— o si el entorno político comienza a generar mayor incertidumbre y se intensifique el ruido electoral.

Durante la semana, el mercado también estará atento a diversos factores externos y locales como la publicación de nuevos datos macroeconómicos en Estados Unidos, comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, flujos puntuales de empresas locales y del sector exportador y noticias vinculadas al proceso electoral en el Perú. “Mientras no se presenten sorpresas relevantes, el tipo de cambio debería mantenerse dentro del rango mencionado, con episodios puntuales de volatilidad”, destaca Allisson Pérez .

El impacto en el Perú

El movimiento del dólar tendrá efectos mixtos en distintos segmentos de la economía peruana, refiere Alonso Macedo, economista del IPE. En el corto plazo, un tipo de cambio más bajo beneficia a las personas y empresas con deudas en dólares, como contratos de alquiler o créditos vehiculares, al reducir el costo de su pago.

Asimismo, en el corto y mediano plazo, favorece a los sectores importadores —como la industria y algunos comercios— y a los consumidores, al incrementar su poder de compra para adquirir bienes externos, como vehículos, electrodomésticos, insumos industriales y combustibles. En contraste, un dólar más débil presiona a los sectores exportadores con márgenes de utilidad estrechos, como los agroexportadores y proveedores mineros, al encarecer sus costos en soles. Del mismo modo, los hogares que reciben remesas del exterior verían reducido su poder adquisitivo.