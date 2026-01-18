MEF: Sin el Decreto de Urgencia, Petro-Perú corría el riesgo de “perderse por completo”

La dación del Decreto de Urgencia que dispone la división de Petro-Perú (DU 010-2025) genera fricción entre la Junta General de Accionistas (JGA) y las 21 federaciones de la estatal.

Muestra de ello es el punto muerto al que llegaron las deliberaciones sostenidas ayer entre representantes de ambas partes en la sede de Petro-Perú. Como resultado, la huelga de 72 horas programada por los trabajadores federados para este lunes sigue adelante.

“El Decreto de Urgencia 010-2025 presenta cuestionamientos de constitucionalidad que deben ser evaluados por las instancias competentes. En esa línea, reiteramos nuestra posición de impulsar su derogatoria y/o revisión integral”, indicó el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petro-Perú (STAPP) en una nota de prensa.

Para la JGA se trata, sin embargo, de una medida “necesaria y urgente”, que se justifica por la situación de cuasi insolvencia en que encontraron a la empresa, manifestó la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles.

La ministra indicó, incluso, que si el Gobierno no hubiera publicado el DU, Petro-Perú estaba en riesgo de perderse para todos los peruanos.

Esto, debido una demanda interpuesta por un acreedor ante Indecopi (UNNA Energía), la cual abría las puertas a un posible proceso concursal en caso se presentase una segunda demanda.

Carta de desistimiento de UNNA Energía.

“Como todos saben, si se presentan dos demandas y estas son atendidas de acuerdo al procedimiento por Indecopi, se corre el riesgo de instalar una Junta de Acreedores, la cual sería la nueva propietaria de la empresa”, refirió.

En ese sentido, enfatizó que, sin el DU, Petro-Perú corría “el riesgo real de perderse por completo en los próximos meses”, ante un eventual proceso concursal iniciado por sus acreedores.

Ese peligro, sin embargo, ya fue mitigado, pues ayer se supo que UNNA había desistido de continuar con el proceso concursal ante Indecopi.

De acuerdo a la presidenta de Petro-Perú, Elba Rojas, ello se debe a que la estatal se ha sentado a conversar con todos sus acreedores al norte del Perú (petroleras de Piura) en aras de “buscar soluciones para ambas partes”. Esto, a raíz de la publicación del DU.

“Tenemos voluntad de pago”, dijo Rojas, y agregó que la estatal está ordenando toda su cartera de acreedores y sentándose con ellos para encontrar soluciones en el plazo más breve posible.

Los sindicatos de Petro-Perú insisten en solicitar la derogatoria del DU 010-2025, que dispone la división de Petro-Perú. (Foto: Petro-Perú)

Cabe señalar que UNNA inició el proceso concursal contra Petro-Perú el 12 de diciembre del año anterior. Su carta de desistimiento fue enviada a la Comisión de Procesos Concursales del Indecopi el 16 de enero del 2026.

Se trata, a entender de la STAPP, de un giro imprevisto que “llama poderosamente la atención”, razón por la cual solicitó una “explicación completa, documentada y verificable ante el país”.