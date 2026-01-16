Proinversión presentaría en dos semanas el plan de promoción para la reestructuración de Petro-Perú: ¿Qué contemplaría esta fase?

En las próximas dos semanas Proinversión presentará su plan de promoción para la reestructuración de unidades patrimoniales de la estatal Petro-Perú, indicó su presidente ejecutivo, Luis del Carpio. Ello es parte de las etapas de reestructuración de la empresa pública, agregó.

“La Fase 2 es la aprobación del plan de promoción. La norma nos da 60 días para tenerlo, pero hemos quedado con los accionistas de Petro-Perú (el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas) en acelerar ello y estamos trabajando para presentarlo en las próximas dos semanas”, expresó Del Carpio en un conversatorio con diversos medios de comunicación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En ese sentido, explicó que en este plan de promoción también se definirían los bloques patrimoniales de Petro-Perú a concesionar.

El funcionario reiteró que no se busca la venta de Petro-Perú, por lo que no existe un plan relacionado a ello.

Además, señaló que el plan de reestructuración apunta a fortalecer a la empresa pública en el futuro.

Refinería de Talara

Precisó que formalmente aún no se pueden indicar cuáles son los bloques patrimoniales, pero sí indicó que la Refinería de Talara, probablemente sea un bloque unitario.

“Para la refinería vamos a buscar el modelo más eficiente para sus características, desde modelos básicos como un contrato de gerencia o un contrato de asociación pública privada (APP)”, señaló.

Justamente, explicó que el contrato de gerencia con una empresa especializada sirve para que dicha compañía se haga cargo de la gestión, en este caso, de la refinería y de las áreas críticas. Los riesgos los asume el Estado.

En el caso de una APP, la empresa concesionaria debería estar dispuesta a invertir. Otra opción es permitir el ingreso de capital con un eventual socio.

Respecto a los tiempos de concesión, sostuvo que los contratos de gerencia suelen tener un plazo entre 5 y 10 años. Añadió que los modelos relacionados a un ciclo de recuperación de la inversión pueden tomar entre 20 y 30 años, además de que los tiempos de concesión se podrían extender hasta 60 años, según la legislación peruana.

Por otra parte, Del Carpio también mencionó otras unidades de negocio como el Oleoducto Norperuano, cuya concesión podría estar vinculada a los lotes petroleros de la Selva. Además, indicó que existen refinerías pequeñas de Petro-Perú y activos que ya no prestan servicios a la estatal, como una casa de playa o una vivienda desocupada en San Isidro.

“Incluso el edificio de San Isidro, es un edificio que se está degradando, pero al mismo tiempo, es un gran activo para Petro-Perú”, acotó.

Estos bloques patrimoniales se crearán con la constitución de fideicomisos, agregó.

Para el funcionario de Proinversión, se busca que Petro-Perú tenga la capacidad de tener una mejor gestión de activos. De hecho, dijo, en base a sus capacidades, el mismo Petro-Perú podría gestionar sus propios activos en algunos casos, añadió.

Para junio, Proinversión espera tener éxito en encontrar inversores privados para los bloques patrimoniales de la petrolera estatal.

MIRA | Tarjetas del Metropolitano y de los corredores ya se pueden recargar con Yape

Banca

Como sostuvo Del Carpio, la institución viene conversando con diversos bancos para estructurar la líneas de deuda de corto plazo de Petro-Perú. Este financiamiento se daría sin el aval del Estado peruano, agregó.

En ese sentido, sostuvo que vienen acompañando a la estatal petrolera para estructurar este financiamiento “con dinero que el propio Petro-Perú puede conseguir en función a los planes”.

Según el ejecutivo, el trabajo apunta a generar confianza. Así, apunta, Petro-Perú podría generar sus propios recursos.