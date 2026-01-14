MEF: Rita López mantendrá sus funciones como gerente general de Petro-Perú, ¿qué pasó tras bambalinas?

La trama en torno a la sorpresiva renuncia de Rita López a la gerencia general de Petro-Perú dio un giro de 180 grados el día de hoy como consecuencia del respaldo expresado por la Junta General de Accionistas (JGA), conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En efecto, horas después de conocida la decisión de López, la titular del MEF, Denisse Miralles, salió a defender su designación, asegurando que obtendría todas las facilidades para que desarrolle bien su trabajo y desista de su renuncia.

“Todavía no es que haya retirado su carta de renuncia, pero con esto estaríamos manteniéndola [a ella] y a la presidenta del directorio [Elba Rojas], porque las dos tienen la confianza de la Junta General de Accionistas”, indicó la ministra a Perú21.

En esa línea, la ministra acudió hoy por la tarde a la sede de Petro-Perú para sostener una reunión con el titular del Minem, Luis Bravo, y la presidenta del directorio de la estatal, Elba Rojas.

En dicha reunión, indicó Miralles a este Diario, se “ratificó plenamente la confianza en López” y el respaldo institucional para que continúe liderando el proceso de reorganización de la empresa, “con todo el apoyo necesario”.

“ La gerente general ha aceptado mantener sus funciones, con el compromiso de seguir impulsando las medidas necesarias para fortalecer la gestión, recuperar la sostenibilidad financiera y garantizar una administración responsable de una empresa estratégica para el país”, señaló Miralles.

Precisó que la renuncia de López obedeció a las dificultades que enfrentaba para formar un nuevo equipo gerencial “competente y no politizado”.

Explicó que, actualmente, existen ciertos candados internos, creados por la alta dirección de Petro-Perú, que obstaculizan la renovación de cuadros y la adopción de decisiones oportunas, lo que “limita la capacidad de gestión en un contexto de recuperación de la empresa”.

“En esa línea, hemos coordinado con Fonafe la actualización de las normativas, a fin de permitir la incorporación de profesionales que actualmente no forman parte de la empresa, siempre bajo criterios de meritocracia, transparencia y resguardo del interés público”, dijo.

Agregó que el directorio de Petro-Perú se encuentra plenamente alineado con el Decreto de Urgencia que establece el proceso de reestructuración.

“Existe un compromiso claro para implementar las medidas necesarias con responsabilidad, transparencia y enfoque en resultados, garantizando la sostenibilidad de Petroperú y la protección de los recursos públicos”, concluyó.