Petro-Perú: Rita López presenta su renuncia a la gerencia general en medio de pugna por el control de la empresa estatal, ¿qué pasó?

Petro-Perú vuelve a sumirse en el caos. Tras apenas cinco días en el cargo, la ingeniera Rita López presentó su renuncia irrevocable al timón de la gerencia general en medio de una renovada pugna por el poder, esta vez, al interior de la Junta General de Accionistas (JGA), integrada por el MEF (a quien López debía su designación) y el Minem.