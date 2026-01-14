Petro-Perú: Rita López presenta su renuncia a la gerencia general en medio de pugna por el control de la empresa estatal, ¿qué pasó?

Así lo revelaron a este Diario varias fuentes del sector hidrocarburos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Precisamente, la renuncia de López vendría determinada por la renovada pretensión del Minem de asumir un rol más activo en el proceso de restructuración de la petrolera estatal.

Esto, bajo la batuta del controvertido asesor ministerial Mario López Tejerina, a quien varias investigaciones periodísticas – incluyendo una de El Comercio - sindican como el promotor del reacomodo de funcionarios que viene experimentando el sector Energía y Minas.

Es el caso de la polémica designación de Wilfredo Portilla, minero excluido del Reinfo, como flamante director de formalización minera del Minem.

Y ello se añadiría, ahora, el designio de deshacer los cambios efectuados recientemente por el Gobierno en la administración de la petrolera estatal.

Mario López Tejerina controlaría el Minem junto con el congresista Ilich López. López tiene un largo rosario de denuncias, incluyendo una por desfalco cuando fue gerente general del Gobierno Regional de Loreto (Foto: La Región).

De acuerdo a esta versión, López Tejerina acudió ayer (13 de enero) al directorio de Petro-Perú con la aparente intención de revisar la información financiera y operativa de la empresa.

Al no recibirla, relatan fuentes del sector, el asesor “empezó a gritar a la presidenta del directorio (Elba Rojas), a la gerente general y al gerente de finanzas (Luis Casimiro Morales), tras lo cual la gerente general dijo delante de todos: ´No voy a aguantar más’”.

Acto seguido, la funcionaria se encerró en su oficina y redactó su renuncia irrevocable.

Cabe señalar que la renuncia de López, de ser aceptada, se debería oficializar luego de que el directorio elija a su reemplazo y lo comunique a la SMV.

“Eso significa que en las próximas horas se debe estar convocando un nuevo directorio”, relata una de las fuentes consultadas.

Trascendió que López sería reemplazada por Iván Montoya, actual gerente legal de la empresa, quien semanas atrás fue voceado para ocupar la gerencia general.

Rita López solo habría durado cinco días en el cargo de gerente general de Petro-Perú. (Foto: Composición con ChatGPT - Gestión)

RESISTENCIA Y PUGNAS

Las fuentes requeridas para este informe son unánimes en señalar que la renuncia de López ocurre en medio de una pugna interna entre el MEF, por un lado, y el Minem en alianza aparente con los funcionarios amenazados de despido por el Gobierno, de otro lado.

Nos referimos a los funcionarios que forman parte del círculo cercano de Óscar Vera, quien lideró la gerencia de Petro-Perú durante el último año del gobierno de Dina Boluarte, su protectora política.

De hecho, trascendió que Rita López encontró resistencia de parte de estos funcionarios y también del Directorio de Petro-Perú desde el mismo momento en que ocupó el cargo.

Así, ocurrió que, en su primer día de funciones, López se dirigió al Directorio a proponer una nueva estructura gerencial, en línea con el propósito del Gobierno de reducir gerencias y liquidar a los funcionarios que no aportan a la empresa.

Dicho plan fue rechazado. “Es más, le dijeron que eso no era lo urgente en este momento, sino la aplicación del Decreto de Urgencia 05-2025 (que dispone la restructuración de Petro-Perú)”, relata una de las fuentes consultadas.

“La resistencia viene de arriba y está digitada por el Minem, más exactamente, por Ilich López (congresista de Acción Popular) y Mario López Tejerina, que son quienes ordenan en el portafolio de Energía y Minas”, manifestó otra fuente del sector.

El ex gerente general de Petro-Perú y ex ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, buscaría retomar el control de la petrolera estatal. (Foto: Julio Reaño/El Comercio). / JULIO REAO

El objetivo era “hacer la vida imposible a López” para que renuncie al cargo y este pueda ser ocupado por un funcionario afín al Minem y al círculo íntimo de Óscar Vera.

De esta manera, anotan las fuentes consultadas, el proceso de restructuración de Petro-Perú debería pasar de manos del MEF y Proinversión a las del Minem.

Trascendió que la presidenta del directorio, Elba Rojas, también habría presentado su renuncia tras el incidente con López Tejerina.

Consultado sobre estos sucesos, el MEF negó que hubiera una pugna con el Minem por el control de Petro-Perú. También negó la intención de renunciar de Rita López.