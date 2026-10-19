Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de energía solar en el Perú se incrementó un 87% en los primeros seis meses del 2026, pasando de 771 a 1.442 GWh. En paralelo, el país registra 13 proyectos fotovoltaicos con concesión definitiva, los cuales sumarán 2.402 MW de capacidad mediante una inversión aproximada de US$1.806 millones.

El impulso de la fuente solar se alinea con la mayor oferta eléctrica en Perú, cuya producción nacional subió un 4,4% durante el primer semestre de este año, alcanzando los 33.874 GWh.

Más inversión y desarrollo

Jorge Güímac, vicepresidente de PECIER y gerente de Desarrollo de Negocios de ISA Energía Perú, destaca la importancia de transformar el potencial energético del país en nuevas oportunidades de inversión y desarrollo. “El Perú no tiene un problema de falta de recursos energéticos; el desafío es convertir ese potencial en infraestructura, inversión y competitividad”, señaló Güímac.

Las energías renovables no convencionales (ERNC) incrementaron su cuota en la matriz eléctrica del país, pasando del 9% al 10,4%. No obstante, el comportamiento entre tecnologías fue dispar: la producción solar experimentó un destacado crecimiento del 87%, mientras que la generación eólica sufrió una contracción del 7%.

Demanda eléctrica aumentaría 2,4% en el 2027

El Minem prevé que la demanda de energía eléctrica crezca un 2,4% en 2027 hasta los 66.422 GWh, superando las estimaciones de 2026 (64.840 GWh). Por su parte, la demanda de potencia se elevará un 2,7%, alcanzando los 8.908 MW.

Respecto a la oferta energética, el ejecutivo señaló que se prevé la puesta en marcha de seis proyectos de generación para julio de 2027, los cuales añadirán 1.096 MW a la capacidad instalada del país. No obstante, el crecimiento de la generación y de la demanda plantea desafíos para la infraestructura eléctrica nacional, particularmente en la expansión de redes de transmisión, modernización de la distribución y desarrollo de sistemas de almacenamiento.

Los principales obstáculos para incrementar las inversiones son los plazos administrativos, la necesidad de mayor predictibilidad regulatoria y la coordinación entre los proyectos de generación y transmisión.

Desarrollar energías renovables en la mira

Durante el primer semestre de 2026, la generación solar y eólica representó conjuntamente el 9,4% de la producción eléctrica peruana.

A nivel internacional, Chile es un gran referente pues registró una participación cercana al 38% de estas tecnologías en la energía inyectada a su sistema durante el año pasado. Por su parte, Brasil alcanzó el 26,4% de su generación total, incluida la generación distribuida.

A pesar que la data corresponde a tiempos y metodologías diferentes, dan a conocer las oportunidades que tiene el Perú para ampliar la participación de fuentes renovables y desarrollar tecnologías que permitan garantizar la seguridad del suministro. Para continuar con la eficiencia operativa del sector es clave optimizar e innovar respecto al almacenamiento en baterías, la medición inteligente, el uso de inteligencia artificial y la digitalización de las redes eléctricas.

Estas cifras y las perspectivas del sector serán abordadas durante la presentación de la EXPO PECIER-FISE 2026, que se desarrollará del 28 al 30 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima. El encuentro incluirá un panel sobre la agenda pendiente y los incentivos para la inversión eléctrica, con representantes de Luz del Sur, ISA Energía Perú y Kallpa Generación, entre otras importantes empresas del sector.