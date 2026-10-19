Entre enero y junio de este año, la producción nacional alcanzó los 33.874 GWh, un crecimiento de 4,4% frente al mismo periodo de 2025. (Foto: AFP/referencial)
Entre enero y junio de este año, la producción nacional alcanzó los 33.874 GWh, un crecimiento de 4,4% frente al mismo periodo de 2025. (Foto: AFP/referencial)
/ PIERRE BEAUVILLAIN
Por Redacción EC

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de energía solar en el Perú se incrementó un 87% en los primeros seis meses del 2026, pasando de 771 a 1.442 GWh. En paralelo, el país registra 13 proyectos fotovoltaicos con concesión definitiva, los cuales sumarán 2.402 MW de capacidad mediante una inversión aproximada de US$1.806 millones.

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