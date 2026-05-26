Resumen

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Al cierre de la jornada, el dólar llegó a un precio máximo de S/3,4250 y mínimo de S/3,4110. | Foto: AFP / Archivo.
Al cierre de la jornada, el dólar llegó a un precio máximo de S/3,4250 y mínimo de S/3,4110. | Foto: AFP / Archivo.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,4260, avanzando 90 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,4170.

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