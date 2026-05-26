De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,4260, avanzando 90 puntos respecto al cierre del día lunes que se situó en S/3,4170.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia alcista, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4250 y mínimo de S/3,4110.

Además, en el mercado se negociaron US$325 millones a un precio promedio de S/3,4175. Asimismo, hoy vencieron S/200 millones en Swaps Cambiarios Compra los cuales no fueron renovados.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que la economía peruana habría crecido más de 3,6% en abril, consolidando la recuperación de la actividad económica pese a la crisis energética global y al desabastecimiento temporal de gas.

Según el viceministro Eloy Durán, el dinamismo estuvo impulsado por el fuerte avance de las exportaciones, una recaudación tributaria que creció 14% y el sólido desempeño de la inversión privada, que aumentó 13.2% en el primer trimestre del 2026. Finalmente, el índice DXY subió a 99.17 (+0,16%).