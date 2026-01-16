El Ministerio de Energía y Minas (Minem) designó, mediante la Resolución Suprema N° 004-2025-EM, a Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos como presidente del directorio de Perú-Petro, en reemplazo de Carlos Isaac Bianchi Ramírez.

Además, vía Resolución Suprema N° 003-2026-EM, se dio por concluido el nombramiento de Carlos Bianchi Ramírez, a quien se les dio las gracias por los servicios prestados.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, por Resolución Ministerial N° 014-2026-EF/10, se nombro a Richard Abel Almerco Soto como miembro del directorio de Perú-Petro, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La norma también indica que se acepta la renuncia de Carlos Augusto Casas Tragodara.

Cabe precisar que el directorio de Perú-Petro está integrado por cinco miembros, cuyo presidente es nombrado por resolución suprema del Ministerio de Energía y Minas.

La compañía tiene como función promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en Perú.