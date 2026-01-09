BCR proyecta crecimiento de 3% en 2026 e incorpora riesgo electoral en su escenario base: conozca los detalles

El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta que la economía peruana crecerá alrededor de 3% en el 2026, en un escenario que incorpora una moderación del crecimiento asociada al proceso electoral. Así lo señaló Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, durante la presentación del Programa Monetario de enero.

Armas indicó que, a diciembre, los indicadores adelantados continúan mostrando un buen desempeño de la actividad económica. “Todos los indicadores que hemos mostrado anteriormente apuntan a que la economía mantiene ese buen dinamismo y ese buen desempeño que el Banco ha estado describiendo”, sostuvo, al referirse a variables como el IGV interno, el consumo interno de cemento, las importaciones de bienes de consumo duradero y otros indicadores vinculados a la demanda interna.

En ese contexto, explicó que el crecimiento proyectado para los primeros meses del 2026 asume un impacto electoral dentro del escenario base. “Lo que se esperaría en nuestra proyección para el 2026 es algo de menor crecimiento, asumiendo que hay algún impacto electoral”, señaló. Añadió que, de no materializarse ese supuesto, el desempeño económico podría ser mayor. “De no darse el supuesto del efecto electoral de incertidumbre, la economía en el primer trimestre podría crecer más”, afirmó.

Respecto a la composición del crecimiento, Armas destacó que el dinamismo proviene principalmente del PBI no primario, especialmente de sectores como construcción, servicios y manufactura no primaria, que mostraron un mayor impulso en la segunda mitad del 2025 y, en particular, en el cuarto trimestre. En contraste, indicó que algunos sectores primarios, como la pesca, registrarían una caída puntual en el primer trimestre del año por un efecto base asociado a una mayor captura de anchoveta en el mismo periodo del año previo.

El representante del BCR también señaló que el buen desempeño reciente de la economía está siendo impulsado por el consumo privado, a partir de una mejora en el mercado laboral. “Este buen desempeño implica un crecimiento primero en el consumo privado, y ese crecimiento del consumo privado está muy influenciado por el crecimiento de la masa salarial del mercado laboral”, explicó. Según indicó, este mayor consumo estaría generando una dinámica en la que las empresas buscan ampliar su capacidad productiva a través de mayores inversiones, ante una mayor demanda por bienes y servicios.

En el frente fiscal, Armas reconoció el impacto que ha tenido Petro - Perú en las cuentas públicas. Detalló que, en el 2025, el Tesoro Público tuvo que honrar garantías por alrededor de S/ 3.000 millones ante el incumplimiento de pagos a proveedores, mientras que el año previo se realizó una capitalización cercana a S/ 4.000 millones como resultado de un flujo de caja negativo de la empresa. “Eso efectivamente ha impactado negativamente en las cuentas fiscales”, señaló.

No obstante, destacó que el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, con una inflación controlada y una posición externa favorable. “Perú es uno de los pocos países en donde ya desde el 2024 la inflación llegó a su rango meta y se mantiene muy bien ubicada”, afirmó. Añadió que el país registra superávits importantes en la cuenta corriente, lo que refuerza la solidez de la balanza de pagos. Sobre el déficit fiscal, indicó que, si bien se requieren mayores esfuerzos de consolidación, su tendencia reciente es decreciente.

Finalmente, Armas descartó riesgos relevantes provenientes del contexto venezolano para la economía peruana. “Al momento no se ha observado ningún efecto” en las variables financieras ni en los precios de los combustibles, indicó, al señalar que el mercado asume que cualquier eventual recuperación de Venezuela no tendría un impacto inmediato dadas las condiciones actuales de oferta y demanda en el mercado petrolero.